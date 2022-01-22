美俄會談 俄仍拒緩烏克蘭情勢 美允提安全要求書面答覆

國務卿布林肯(左)21日在瑞士日內瓦與俄羅斯外長拉夫羅夫(右)會談，俄羅斯仍未同意降低緊張情勢，但可望下月再談。（美聯社）

國務卿布林肯 (Antony Blinken)21日在瑞士日內瓦與俄羅斯 外長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)會談90分鐘，同意下周針對俄國的安全要求提出書面答覆；俄羅斯仍未同意降低緊張情勢，但可望下月再談。

布林肯本周急赴歐洲與烏、德、英、法、俄等各國外長會談，盼和緩區域情勢；烏克蘭 國防部掌握的情報顯示，俄羅斯集結超過12.7萬大軍，蓄勢待發。

布林肯表示，和俄羅斯代表碰面不是談判，只是坦率分享彼此的擔憂和想法；綜合這兩周來的對話與努力，他認為已有一定基礎和方向，足以解決部分雙方共同的安全顧慮，美國將透過書面與俄羅斯進一步分享華府的想法與顧慮，俄羅斯也同意繼續討論。

拉夫羅夫說，美國同意下周針對俄羅斯的安全要求提出書面答覆；俄羅斯要求美國及北約盟國保證不同意烏克蘭加入北約，並反對北約東擴；美國和北約盟友至今沒鬆口。

拉夫羅夫說，拿到美國的書面答覆後，將持續進行部長級溝通；俄羅斯新聞社報導，美俄可望在下個月討論莫斯科要求的安全保證。

除了部長級對話，布林肯說，不排除拜登總統和俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)第三次會談，但拉夫羅夫否認有此可能。

布林肯預計24日向歐盟外長說明會談成果，此外，有線電視新聞網(CNN)報導，一名資深歐盟外交官表示，若俄羅斯侵略烏克蘭，歐盟的回應將又快又明確，歐盟持續呼籲俄羅斯降低緊張情勢。

「美國致力於用外交和對話來解決雙邊分歧。」布林肯說，「但若證明外交無效，且俄羅斯決定侵略烏克蘭，美國將會有團結、迅速和嚴厲的回應。」

拜登21日視訊會晤日本首相岸田文雄；美國政府資深官員表示，日本同意加入對俄羅斯制裁的行列。

CNN報導，國防部正在盤點一系列軍事行動選項，只要拜登同意就可立即強化美國在東歐的軍力，保障盟友及嚇阻俄羅斯。

國防部官員表示，這些行動包含現有駐歐軍事裝備和人力的調動，也可從歐洲以外調兵；若俄羅斯侵略勢必引發這些調動，「美國目標在建構符合北約盟國在此區域所需的軍力。」