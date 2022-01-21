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經濟雖成長 高通膨觀感差 拜登聲望受挫

記者胡玉立／綜合報導
拜登總統正為居高不下的通膨付出高昂代價。圖為達拉斯市一女子在肉食店內購物。（美聯社）
拜登總統正為居高不下的通膨付出高昂代價。圖為達拉斯市一女子在肉食店內購物。（美聯社）

美聯社報導指出，拜登總統去年3月頒布1.9兆元疫情紓困計畫，推動了可能是自1984年以來最快的經濟增長，比專家預測還要快地將失業率降至3.9%；然而，拜登任期內的強勁經濟和高通膨率，卻形成了悖論：多數美國家庭對自身財務狀況充滿信心，卻對全國經濟狀況感到擔憂，以致拖累了拜登聲望，拜登正為高通膨付出高昂代價。

在經歷空前的政府干預和供應鏈問題後，美國通貨膨脹率達到7%，是近40年來最高點；拜登總統上任第一年，通膨問題就開始惡化，也沒有像他說的那樣逐漸消失，國人對拜登的觀感因此變差，拜登也必須設法將未來施政方針改造成可解決通膨的政策。

拜登19日在就職周年記者會上承認：「我們需要控制通貨膨脹，而且對很多人來說會是很痛苦的。」

人們認為自己過得很好但經濟表現不佳，顯然相互矛盾，白宮官員正試圖扭轉；因為，拜登政府的未來可能取決於此。

美聯社-NORC公共事務研究中心(AP-NORC)去年12月民調顯示，只有35%認為全國經濟狀況良好，低於9月的45%；但疫情以前迄今的民調，有64%認為個人財務狀況良好。

1月民調則發現，受訪者只有37%讚揚拜登的經濟領導，顯示國人將整體經濟不佳怪到在他身上，卻沒有把個人財務狀況良好歸功於他。

白宮認為，公眾情緒能否恢復為正面，可能取決於通貨膨脹是否緩解；聯準會(Federal Reserve)預計，隨著加息，今年下半年通膨率將下降，但仍將高於2%年度目標。

白宮寄望的觀點是：物價上漲時，選民會更關切通膨方向，若物價穩定，人民就會更重視自身福祉，拜登就有可能受益。

拜登政府已指出，通貨膨脹是全球性問題；但政府對全國經濟提供前所未有的大量援助，確實帶來了反作用。

前財長桑默斯(Lawrence Summers)和國際貨幣基金組織(IMF)前首席經濟學家布蘭查德(Olivier Blanchard)等經濟學者都曾警告，疫情紓困計畫規模如此龐大，將助長通膨上升。

桑默斯還預言，通貨膨脹可能會使拜登更難實現他其餘的政見，預見了拜登最近遭逢的立法困境。

桑默斯不認為供應鏈瓶頸是通貨膨脹的主要驅動力；他日前在美國經濟學會(American Economics Association)表示，聯準會政策過於寬鬆，勞力市場面臨史上最緊繃時刻，可能會讓拜登成為自己成功迅速恢復就業的受害者；他說：「我們正在用一種難以持續的方式運行經濟。」

拜登 通貨膨脹 白宮

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