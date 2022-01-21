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公職服務減免修改 預計7萬人近50億元學貸可免除

編譯孫梁／綜合20日電
聯邦教育部修改計畫，讓從事公共服務業的7萬人獲得學貸減免。圖為印第安納賓州大學校園。（美聯社）
聯邦教育部修改計畫，讓從事公共服務業的7萬人獲得學貸減免。圖為印第安納賓州大學校園。（美聯社）

免除部分美國人背負的高額學生貸款拜登總統的主要政策之一；教育部20日宣布，「公職服務學貸減免」計畫(Public Service Forgiveness Loan)修改後，約7萬人的近50億元學貸可望免除，最終將有55萬人受益。

公職服務學貸減免計畫是2007年提出，宗旨是吸引學生擔任教師、警察、消防員、軍人等公共服務工作，只要工作期間定期償還，學貸十年後即可免除；但計畫自執行以來，幾乎沒有任何人的學貸被聯邦政府豁免。

教育部去年10月修改了免除學貸的標準，當時全國130萬人試圖通過這一計畫豁免學貸；教育部表示，標準修改後，初期即有2萬2000人可立即免掉學貸，2萬7000人只要證明從事符合要求的工作也可免除，預計7萬人將有資格免掉近50億元的學貸。

教育部副部長卡瓦爾(James Kvaal)表示：「在公共部門供職十年的人，包括教師、護士、急救人員和軍人等許多公職人員，都能得到我們的支持和依賴公職服務學貸減免計畫，尤其是在疫情時期。如今拜登政府履職一年，對他們的支持將繼續。」

拜登總統面臨要求他利用行政權豁免4300萬人聯邦學貸的強烈呼聲，他競選時承諾每人豁免1萬元學貸，如今卻表示學貸豁免權屬於國會；拜登19日在執政周年的記者會上被問到如何取消學貸時沒有回答，但拜登政府將疫情期間暫停償還學貸的期限延至5月1日。

學貸豁免計畫是鼓勵大學畢業生不受私營部門的高薪誘惑，而到公共部門就職，作為交換條件，聯邦政府十年後將免除他們的學貸。

學貸減免計畫貌似簡單但執行複雜，對豁免資格的要求嚴格，多數人因為借貸的種類不符合規定而不能參加；許多人是10年後申請豁免時才發現不符資格，但又沒有其他選擇，只好重新制定償還計畫。

拜登上任以來，教育部已豁免67萬5000人約150億元的學貸，均為通過擴大執行各項債務豁免計畫；教育部修改的「公職服務貸款減免」計畫，是擴大執行學貸豁免計畫的一部分。

教育部 拜登 貸款

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