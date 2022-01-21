大老金瑞契獻策 共和黨將主打教育、中國、拜登

共和黨籍前眾院議長金瑞契(右)一直為眾院少數黨領袖麥卡錫(左)出謀策畫，制定政策清單，供共和黨在期中選前提出，以爭取選民。（取自金瑞契臉書）

共和黨眾院 高層諮詢前黨籍眾院議長金瑞契(Newt Gingrich)之後，正在整合政策清單，準備在春季或夏季提出，盼爭取選民支持；若要在11月期中選舉奪回眾院多數地位，將主打教育、反制中國崛起及「監督」拜登 政府等議題。

華盛頓郵報20日報導，金瑞契1994年提出「與美國有約」(Contract with America)政策方案，讓共和黨在期中選舉重創民主黨和柯林頓政府，獲得史上最大勝利之一；金瑞契一直為眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)出謀畫策，制定政策清單，供共和黨在期中選前提出，以爭取選民；參與制定政策的還有眾院少數黨黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)等。

眾院共和黨提出的政策很可能影響2022期中選結果，決定兩黨在國會權力天平的倒向，另反映共和黨勝選後，施政主要的先後事項。

估計共和黨主打的政綱包括針對父母不滿當前教育、以新的經濟措施反制中國崛起、好好監督拜登政府；另打算提出的還有共和黨的傳統目標如減稅、限制移民、痛批矽谷及取消環境法規。

對近些年最大事項的可負擔健保(Affordable Care Act)，共和黨會不會大作文章，目前還不清楚；共和黨長期以來一直想瓦解或撤消可負擔健保。

麥卡錫與金瑞契多番會談，與參院共和黨人恰成對比；後者的手段大致是袖手旁觀，讓民主黨繼續內鬥，民眾自然對執政黨反感；民主黨目前在眾院、參院只占最微弱多數。

參院共和黨領袖麥康諾19日被問到奪回國會多數後，打算推動哪些施政，只回答贏了再說。

共和黨徵召新罕布夏州長蘇努努(Chris Sununu)參選聯邦參議員，他表示反對麥康諾的做法，原因在多次與共和黨參議員交談後，發現他們只打算在參院當「攔路虎」，阻擋拜登施政。

拜登總統19日在記者會上援引蘇努努發言指出，完全不知共和黨力挺什麼政策，要做什麼，他真願聞其詳，「哪怕一件也好。」

相形之下，麥卡錫日前便表示，共和黨眾院黨團正致力於提出政策立場，決定重大政策優先事項。

民主黨則質疑共和黨打算提出的政綱只算放話而已，並不認真，希望共和黨趕快提出政策願景，以便選舉時可以對壘交鋒；共和黨只挑出經濟問題很容易，但沒提出實質解方。