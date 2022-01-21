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開支案分拆復活？波洛西：可考慮更名、縮水

編譯洪毅／綜合20日電
民主黨籍的國會眾院議長波洛西坦承，民主黨若要讓開支案敗部復活，恐須縮減規模、重新命名。（路透）
民主黨籍的國會眾院議長波洛西坦承，民主黨若要讓開支案敗部復活，恐須縮減規模、重新命名。（路透）

拜登總統的「重建美好未來」(Build Back Better)支出法案卡關，有重創民主黨支持度之虞；拜登19日表示不排除將法案「分拆」的可能性，以便國會通過，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)20日也呼應，法案可考慮「更名、縮水」。

「重建美好未來」法案卡關後，拜登19日表示，他依然對法案前景「有信心」，相信「大部分」內容最終都會付諸施行；不過拜登也首次明確表態：「我想我們可以分拆法案，盡力完成有共識者，再好好處理其他部分。」

波洛西：對法案前景很樂觀

對於「分拆」的說法，波洛西20日表示，是讓那「大部分」成為一部完整的法案，「法案規模可能縮水，但藍圖依然宏大」，也不能排除法案更名的可能性；波洛西同樣也說，她對法案前景「很樂觀」。

2.2兆元版本 曼欽反對最力

波洛西的言論與拜登實無本質上的不同，都是要讓法案「縮水」；目前的「重建美好未來」法案版本支出規模高達2.2兆元，民主黨內以西維吉尼亞州參議員曼欽(Joe Manchin)為反對最力者，主因是不贊同大規模的開支，但是他對應對氣候變遷的部分持較支持態度。

因此，波洛西表示，應對氣候變遷的部分可能將成為接下來的優先事項；路透也曾報導指拜登政府正在研議氣候變遷的部分，並向曼欽反對的部分讓步，惟白宮否認報導。

「重建美好未來」法案中，應對氣候變遷的開支約5000億元。

擴大家庭養育子女的抵稅額，以及社區大學免學費兩者是曼欽反對的內容，拜登曾說兩者「不確定」最終是否會囊括在法案中；波洛西則表示，不希望將這些倡議拋棄掉，新法案版本仍應該要包括「大部分」的內容。

拜登「美好」藍圖 無法全盤實現

民主黨在參院只有微弱多數，幾乎所有共和黨人都反對幾乎所有倡議內容，民主黨內又有反對聲音的背景下，拜登政府原先雄心勃勃的政策藍圖，已確定無法全盤付諸實現。

若法案按此情勢發展，對民主黨內不同派系來說，最終可能將是「幾家歡樂幾家愁」。

拜登 波洛西 民主黨

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