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貸款時高估 納稅時低報…集團財報不實 將傳川普及子女

記者顏伶如、編譯柯立偉／綜合報導
紐約檢察長指川普(右)集團財報不實，要求川普子女提供證詞；左起為艾瑞克、小唐納、伊凡卡。(路透)
紐約檢察長指川普(右)集團財報不實，要求川普子女提供證詞；左起為艾瑞克、小唐納、伊凡卡。(路透)

紐約檢察長詹樂霞(Letitia James)辦公室18日晚間遞交法院文件顯示，川普集團提供給稅務單位及金融機構的財報，出現多數「誤導陳述及隱匿」；前總統川普長女伊凡卡(Ivanka Trump)是川普集團與貸款機構德意志銀行(Deutsche Bank)接洽的關鍵人物，負責擔保2017年之後提供財報正確無誤。

有線電視新聞網(CNN)19日報導，詹樂霞辦公室向法院指出，將要求川普、伊凡卡及川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)提供證詞，以釐清三人對於提供不實財報資料的知情程度。詹樂霞辦公室表示，川普集團財報資料出現諸多「誤導陳述及隱匿」究竟由誰負責，調查人員將做出最後決定。

調查人員向法院指出，與川普集團層峰關係密切的數名證人，均已援引憲法第五修正案避免「自證其罪」(self-incrimination)法條自保，其他接受調查人員詢問的對象則聲稱對於事發過程記憶模糊，或坦承聽從公司高層命令行事。

調查人員指出，以川普為名義提供給稅務機關及金融單位的財務資料出現不實陳述與隱匿，川普本人了解多少，是整起案件調查的核心重點。

另一方面，詹樂霞提交予法庭的文件中，亦提及伊凡卡有權以三分之一的價格選購公司所列資產，因此她以850萬元的價格，購入川普集團一棟位於曼哈頓公園大道(Park Avenue)、依集團財報估價約為2082萬至2500萬元間的豪華公寓。

詹樂霞表示，川普集團明顯在與銀行團溝通貸款時高估、並在面對稅務機關時低報該公寓價值，因此目前正在向法院聲請命令，要求伊凡卡就川普集團「重大金融不當行為」作證。

川普的律師雅莉娜．哈巴(Alina Habba)則發出聲明反擊，指控詹樂霞的調查顯然出於政治動機；哈巴說：「詹樂霞以政治利益為目的而開啟的調查，玷污了她就任檢察長時對憲法許下的神聖諾言；我們不僅要阻止她對政治對手的法律追殺，並要她對自身公然違憲的行為負責。」

紐約州民主黨籍檢察長詹樂霞(右)調查川普集團財報不實一事，將傳喚其子女作證。圖為...
紐約州民主黨籍檢察長詹樂霞(右)調查川普集團財報不實一事，將傳喚其子女作證。圖為曼哈頓的川普大樓。(路透)

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