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川普次子面對檢長質問 引憲法修正案「拒答500次」

編譯盧炯燊／綜合19日電
川普次子艾瑞克對「500個問題」援引憲法第五修正案拒答。（Getty Images）
川普次子艾瑞克對「500個問題」援引憲法第五修正案拒答。（Getty Images）

紐約州民主黨籍檢察長詹樂霞(Letitia James)就川普集團涉嫌稅務欺詐的民事調查部分，曾要求前總統川普及其子女親自前來辦公室作證。詹樂霞在長達160頁的文件中，除了表示已掌握有人涉嫌欺詐的重要證據外，更披露有關鍵證人援引憲法第五修正案達500多次，拒絕提供口供，這無疑將川普與子女小唐納．川普(Donald Trump Jr.)及伊凡卡(Ivanka Trump)勾連起來，涉嫌欺騙貸方、保險公司或稅務機關。

文件中披露的關鍵證人，分別是川普次子艾瑞克(Eric Trump)及川普集團財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)，他們在回答檢察長辦公室的質問時，500多次援引第五修正案拒絕回答。

早在2020年10月5日，艾瑞克向媒體表示，他「在六小時內回答了500個問題，援引了憲法第五修正案反對自證其罪的權利。」 魏索柏格在2020年9月24日的採訪中，同樣披露在五個半小時的詢問裡，500多次援引第五修正案拒絕回答。

憲法第五修正案保證當事人在法庭上不得被迫做出不利於己的證詞，法官和陪審團也不得因當事人引用第五修正案而假定被告是有罪或清白的。

2016年大選期間，川普與民主黨總候選人喜萊莉‧柯林頓((Hillary Clinton)辯論時，曾指責援引第五修正案來逃避是「可恥的」，然而他的次子與集團財務官最終還是藉以來逃避作供。

儘管艾瑞克與魏塞爾柏格拒絕提供供詞，但詹樂霞的文件裡，以不直接的方式將川普子女與川普集團串謀，把川普集團資產估到最低以逃稅等犯法行為。

詹樂露18日在聲明中指出，「小唐納與伊凡卡都密切參與了有關交易，因此不會容忍他們在調查中試圖逃避作證。」又說「他們好像在隱瞞些甚麼」。

她目前主要集中調查川普集團向銀行、保險公司提供涉嫌誤導和不正確的信息，至少涉及川普六個房地產。

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