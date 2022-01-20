川普企業詐欺？法律專家：要起訴有「2大障礙」

紐約州民主黨籍檢察長詹樂霞(右)調查川普集團財報不實一事，將傳喚其子女作證。(Getty Images)

川普 企業浮報資產價值，藉此申請投資或貸款 ，到底算不算詐欺 ？紐約檢方仍在追查民事、刑事「罪證」，檢察長詹樂霞(Letitia James)可能提民事起訴；但法律專家指出，她須先克服兩大障礙。

首先，詹樂霞得證明業主蓄意欺騙；其次，她也得證明借錢給川普企業的銀行真的被騙了。

密西根大學商業法助理教授湯瑪斯(Will Thomas)說，就算川普企業過度吹噓企業前景因而借到錢，對方只能說是「爛生意」，還不到詐欺的程度。

紐約大學法學教授季樂斯(Stephen Gillers)說，詹樂霞硬要川普及子女作證，要表達的是，「你躲不掉了，我們手裡有你的把柄。」

「她可能在誇張，也可能不是，川普要擔心的是她不是在唬人，這也就是詹樂霞要的。有點像國家閱兵，大秀槍砲坦克，意在警告敵國別亂來。」

詹樂霞團隊調查川普企業三年，是否干涉詐欺，是尚未決定起訴的主要原因；不過，根據她提供給法院的最新資料，檢方似已掌握足夠的違法證據，可以要求傳喚川普長子小唐納和女兒伊凡卡。

這些證據包括把川普大樓的閣樓面積浮報三倍，假報根本不存在的會員繳納高爾夫球場會員費收入；川普機構19日說，這些調查出於「政治動機」，「毫無根據。」

曼哈頓地區檢察官也針對川普機構「疑似違法」的生意手法進行刑事調查，範圍和詹樂霞的差不多，因此檢察長撥出部分人力，幫助地區檢察官。

企業財務報表做假，特別是不動產的交易數額，很難斷定是否有意詐欺，因為不動產不是上市股票，價值由不斷買賣的投資人設定；不動產是根據「估計」決定，當然，估價過程難免有瑕疵。

檢察長調查發現，某家銀行貸款行員誤信川普機構2014年的財務報表稱企業總值58億元，有價證券值3.02億元，才借錢給川普機構；如果當初知道這些數字都是假的，不但不會同意貸款，根本不會受理申請。

調查另發現，川普家族也靠這種不實財務報表，從德意志銀行貸得3億元，購買三筆房地產；銀行內部文件顯示，當初就是相信川普企業表述的財務實力，而保證人就是川普本人，才決定貸款給它。

如果根據川普企業的財務報表不實而起訴，一大問題將是，報表都附註「所列數字未經稽核」，被告律師一定就這點大加發揮。