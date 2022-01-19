前川政府高官破壞他復出 擬曝光金主、拉下挺川候選人

據說以白宮前幕僚長凱利(右)為首的川普政府前高官舉行秘密電話會議，要在今年期中大選和2024總統大選時阻擋川普獲勝。(路透)

前白宮 幕僚長凱利(John Kelly)等30餘名前川普 政府高官日前舉行視訊會議，策畫阻止川普左右2022年期中選舉和2024年大選的大計；前白宮公關室負責人艾莉莎‧葛瑞芬(Alyssa Farah Griffin)17日公開鼓勵共和黨 人挑戰川普。

每日郵報18日報導，這次行動由前衛生部幕僚長泰勒(Miles Taylor)主導，討論「暗中破壞」川普重出江湖的方法，例如，讓捐款給川普競選的金主曝光、挑川派候選人的毛病，最好讓這些人初選就敗落等。

葛瑞芬因為講出川普明白自己輸掉選舉，大大得罪川普，如今轉任有線電視新聞網(CNN)新聞評論員；她18日推文鼓勵佛州州長德桑提斯等人挑戰川普，「(前副總統)潘斯、(前國務卿)龐培歐、(前駐聯合國大使)海理、(馬里蘭州州長)霍根等有執政經驗的共和黨人也一樣」；她認為共和黨人才濟濟，拜登的支持率低，再度提名川普毫無道理。

許多共和黨人靠近川普，壯大自己的聲勢，例如參加亞利桑納州州長初選的雷克(左)，就在川普造勢會上亮相。(路透)

前副總統潘斯的國安暨反恐顧問奧莉維亞‧特洛伊(Olivia Troye)也參與了這次反川會議；她說，這只是「初步討論」，很快就會有後續行動。特洛伊說，「我們很擔心越來越多極端分子聽從川普指揮的趨勢，這是比川普本身更嚴重的事。」

特洛伊也曾參與白宮抗疫小組工作，不滿川普「無視人命」的顢頇態度，於2020年8月求去，事後還呼籲共和黨選民票投拜登；她說，川普居然為了可以不必「和討厭的人握手」，認為病毒流行是「好事」一樁。

其他參與反川視訊會議的還有前國土安全部官員伊莉莎白‧紐曼(Elizabeth Neumann)、前網路安全與基礎建設安全局局長克瑞卜斯(Chris Krebs)等。

前國安顧問波頓(John Bolton)本人沒參加，但他的最高助理莎拉‧亭斯莉(Sarah Tinsley)在會中說，波頓陣營的民調顯示，川普對共和黨的掌控力正在消退。

與會人員最擔心的是，手握1.15億元競選經費的川普近來到處替支持他的參選人造勢，而最得他歡心的，莫過於高喊2020總統大選「舞弊致川普敗選」最大聲的參選人。