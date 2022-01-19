我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5G訊號是否干擾飛安？ 6大問題一次看

湯加火山爆發 將為地球帶來「無夏之年」？

前川政府高官破壞他復出 擬曝光金主、拉下挺川候選人

記者張聲肇／綜合報導
據說以白宮前幕僚長凱利(右)為首的川普政府前高官舉行秘密電話會議，要在今年期中大選和2024總統大選時阻擋川普獲勝。(路透)
據說以白宮前幕僚長凱利(右)為首的川普政府前高官舉行秘密電話會議，要在今年期中大選和2024總統大選時阻擋川普獲勝。(路透)

白宮幕僚長凱利(John Kelly)等30餘名前川普政府高官日前舉行視訊會議，策畫阻止川普左右2022年期中選舉和2024年大選的大計；前白宮公關室負責人艾莉莎‧葛瑞芬(Alyssa Farah Griffin)17日公開鼓勵共和黨人挑戰川普。

每日郵報18日報導，這次行動由前衛生部幕僚長泰勒(Miles Taylor)主導，討論「暗中破壞」川普重出江湖的方法，例如，讓捐款給川普競選的金主曝光、挑川派候選人的毛病，最好讓這些人初選就敗落等。

葛瑞芬因為講出川普明白自己輸掉選舉，大大得罪川普，如今轉任有線電視新聞網(CNN)新聞評論員；她18日推文鼓勵佛州州長德桑提斯等人挑戰川普，「(前副總統)潘斯、(前國務卿)龐培歐、(前駐聯合國大使)海理、(馬里蘭州州長)霍根等有執政經驗的共和黨人也一樣」；她認為共和黨人才濟濟，拜登的支持率低，再度提名川普毫無道理。

許多共和黨人靠近川普，壯大自己的聲勢，例如參加亞利桑納州州長初選的雷克(左)，就...
許多共和黨人靠近川普，壯大自己的聲勢，例如參加亞利桑納州州長初選的雷克(左)，就在川普造勢會上亮相。(路透)

前副總統潘斯的國安暨反恐顧問奧莉維亞‧特洛伊(Olivia Troye)也參與了這次反川會議；她說，這只是「初步討論」，很快就會有後續行動。特洛伊說，「我們很擔心越來越多極端分子聽從川普指揮的趨勢，這是比川普本身更嚴重的事。」

特洛伊也曾參與白宮抗疫小組工作，不滿川普「無視人命」的顢頇態度，於2020年8月求去，事後還呼籲共和黨選民票投拜登；她說，川普居然為了可以不必「和討厭的人握手」，認為病毒流行是「好事」一樁。

其他參與反川視訊會議的還有前國土安全部官員伊莉莎白‧紐曼(Elizabeth Neumann)、前網路安全與基礎建設安全局局長克瑞卜斯(Chris Krebs)等。

前國安顧問波頓(John Bolton)本人沒參加，但他的最高助理莎拉‧亭斯莉(Sarah Tinsley)在會中說，波頓陣營的民調顯示，川普對共和黨的掌控力正在消退。

與會人員最擔心的是，手握1.15億元競選經費的川普近來到處替支持他的參選人造勢，而最得他歡心的，莫過於高喊2020總統大選「舞弊致川普敗選」最大聲的參選人。

川普 共和黨 白宮

上一則

深入調查川普團隊…朱利安尼等4人 收國會暴動案傳票

下一則

福特、ADT合開公司 砸1.05億加強防盜

延伸閱讀

誰代表選2024？德桑提斯擁高人氣 川普卻批沒魅力

誰代表選2024？德桑提斯擁高人氣 川普卻批沒魅力
瓜地馬拉雇川普支持者遊說拜登政府 台灣買單

瓜地馬拉雇川普支持者遊說拜登政府 台灣買單
拜登從哪裡跌倒 就從哪裡爬起

拜登從哪裡跌倒 就從哪裡爬起
曾不屑川普迷信數字 拜登有樣學樣開始在意民調

曾不屑川普迷信數字 拜登有樣學樣開始在意民調

熱門新聞

馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

2022-01-16 22:30
美國首席防疫專家佛奇。 美聯社

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

2022-01-12 08:36
民眾可開始上線索取免費居家快篩劑。(美聯社)

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

2022-01-18 13:42
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

2022-01-16 14:03
感染Omicron病毒後，患者傳染力時程是？圖為民眾接受新冠病毒檢測。(美聯社)

快看世界／感染Omicron後 多少天內易傳染他人？

2022-01-14 15:41

超人氣

更多 >
免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線
玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲
方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」
亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名
中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段