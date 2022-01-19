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競爭浮上枱面…德桑提斯vs.川普 誰是佛州之王？

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普(右)和佛州州長德桑提斯之爭已經枱面化，圖為川普任內在白宮簽署總統行政令，邀請佛州州長德桑提斯出席觀禮。(美聯社)
前總統川普(右)和佛州州長德桑提斯之爭已經枱面化，圖為川普任內在白宮簽署總統行政令，邀請佛州州長德桑提斯出席觀禮。(美聯社)

前總統川普與佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)爭奪代表共和黨角逐2024年大選的較勁意味愈來愈濃；昔日曾為挺川大將的德桑提斯，現已不願再對川普卑躬屈膝。根據媒體報導，德桑提斯被問到是否支持川普再戰2024年時則回答「這樣要求太過分了」(is too much to ask)。

每日郵報(Daily Mail)報導，德桑提斯在共和黨內擁有高人氣，卻被川普批評「缺乏個人魅力」、「個性乏味」，至於川普對德桑提斯感到惱怒的原因則是，德桑提斯一直沒有排除可能在共和黨初選裡與川普一較高下。

前總統川普和佛州州長德桑提斯之爭已經枱面化，圖為德桑提斯去年4月在邁阿密港談到郵...
前總統川普和佛州州長德桑提斯之爭已經枱面化，圖為德桑提斯去年4月在邁阿密港談到郵輪疫情。(Getty Images)

報導指出，德桑提斯是共和黨陣營的當紅炸子雞，被認為是有能力推動川普政策的政治領袖，但沒有川普的誇大行事風格，也沒有川普的負面包袱。

紐約時報報導，德桑提斯對核心幕僚透露，川普期待他必須卑躬屈膝，如此要求實在太過分；德桑提斯也說，身為州長，最大的遺憾就是沒能針對川普在美國爆發新冠疫苗初期的表現，發表更強烈的反對意見。

Axios新聞網站報導，一名最近曾與川普討論到德桑提斯的消息人士指出：「討論到2024大選相關話題時，川普通常在言談之間會不時痛批一下德桑提斯。」

不表態「 初選不選」激怒川普

川普與德桑提斯是最受歡迎的共和黨兩大人物，不少政治觀察家指出，川普考慮再戰2024年的同時，對於德桑提斯人氣走高且有意加入初選，深感不悅。知情人士說，讓川普更為不滿的是，德桑提斯堅持不願明確表態「倘若川普宣布參選，他將不會挑戰川普」。

每日郵報分析，川普尚未宣布是否再度角逐總統大選，估計要到2023年初才會決定。

前總統川普和佛州州長德桑提斯之爭已經枱面化，圖為川普上周在亞利桑納州啟動造勢，擺...
前總統川普和佛州州長德桑提斯之爭已經枱面化，圖為川普上周在亞利桑納州啟動造勢，擺出戰鬥姿態。(Getty Images)

熟悉川普的消息人士說，川普應該會再次挑戰總統大選，但也可能選擇擔任造王者(kingmaker)角色。

與川普私交甚篤的前任選舉顧問史東(Roger Stone)在社群媒體發文時，以「胖男孩」(fat boy)稱呼德桑提斯。史東寫道，德桑提斯是畢業於耶魯及哈佛的「胖男孩」，總是自扯後腿，「不聰明，不誠實，也當不了總統」。

川普 德桑提斯 共和黨

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