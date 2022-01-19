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參院辯論投票權案 過關希望不大 舒默坦承改革將失敗

記者顏伶如╱綜合報導
拜登政府連連重大挫敗。 (美聯社)
拜登政府連連重大挫敗。 (美聯社)

民主黨及民權領袖都說投票權法案攸關保護美國民主，提案排訂18日在參院進入辯論，但過關希望渺茫；民主黨中間派兩大關鍵人物西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)、亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)不贊成修改參院議事規則以達到立法目的。

美聯社報導，曼欽及席納瑪受到非洲裔社區領袖及民權組織強烈批評，譴責兩人不願廢除「費力把事拖」(filibuster)議事規則，部分民權人士以種族隔離時期「吉姆克勞法」(Jim Crow laws)為比喻，形容為「吉姆克勞費力把事拖」(Jim Crow filibuster)。

參議員曼欽18日抵達參院，他重申他支持拜登總統的擴大投票權法案，但反對民主黨強行...
參議員曼欽18日抵達參院，他重申他支持拜登總統的擴大投票權法案，但反對民主黨強行廢除「費力把事拖」議事規則，也因此從而封殺拜登總統的擴大投票權法案。(美聯社)

投票權法案推出的時空背景正值共和黨執政州紛紛通過限縮選舉的州法之際，民主黨人士及全國各地民權倡益團體均已提出警告說，共和黨執政州通過新法後，非洲裔等選民今後行使投票權將面臨更多困難，因為投票地點遭到合併，投票時必須出示特定身分證件。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)坦承，投票權法案本周恐將遭逢挫敗；但他也說，奮鬥還沒結束。他表示，已經注意到民權團體的呼籲，要求所有參議員必須公開說明立場。

參議員席納瑪13日在參院議場發言反對廢除「費力把事拖」議事規則，從而封殺拜登總統...
參議員席納瑪13日在參院議場發言反對廢除「費力把事拖」議事規則，從而封殺拜登總統的擴大投票權法案。(美聯社)

舒默18日晚間在策略會議結束後對媒體說：「我們沒放棄。」他說：「這是一場為了美國精神與未來的戰爭。」

Politico新聞網站報導，民主黨高層雖然沒有公開說出口，但已開始承認投票權法案無望通過，如何向選民交待只差臨門一腳的挫敗，將是民主黨的最大難題。

美聯社報導，這是參院本會期第五度投票權相關法案試圖闖關。

「自由投票：約翰路易斯法案」(Freedom to Vote: John R. Lewis Act)綜合先前其他提案成為包裹法案，內容包括讓投票日成為國定假日，確保選民能夠行使在疫情期間變得受歡迎的提早投票(early voting)及通訊投票(mail-in ballots)，對於長期干預選民投票的州則賦予司法部介入處理的權限。

曼欽與席納瑪都說，支持先前已在眾院表決通過的包裹法案，但不贊成修改議事規則讓法案過關；兩黨在參院各占50席的情況下，法案若要通過，必須達到60票門檻。

參院多數黨領袖舒默18日明知擴大投票權法案，不可能在參院過關。但他表示，法案關係...
參院多數黨領袖舒默18日明知擴大投票權法案，不可能在參院過關。但他表示，法案關係重大，他要每位參議員公開表態贊成或反對的立場，留下歷史紀錄。(美聯社)

川普執政期間，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)曾經成功主導排除「費力把事拖」60票門檻規定，讓川普提名的保守派大法官任命案得以通過；但麥康諾18日表示，再次修改議事規則恐讓參院分崩離析。

通訊投票 參院 民主黨

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