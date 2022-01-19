民主黨討伐曼欽 上架700多則負面廣告

參議員曼欽18日抵達參院，他重申他支持拜登總統的擴大投票權法案，但反對民主黨強行廢除「費力把事拖」議事規則，也因此從而封殺拜登總統的擴大投票權法案。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)18日報導，從臉書到Instagram等社群網站平台，民主黨 中間派關鍵人物、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽 (Joe Manchin)如今已成民主黨同僚數百則負面廣告的討伐目標。

眾院去年通過拜登總統的「重建美好未來」(Build Back Better)法案並於11月送交參院審議。新聞周刊報導，自從「重建美好未來」法案在參院卡關以來，15名民主黨成員累計發動700多則抨擊曼欽的政治廣告，透過各大社群網站播放，點名曼欽就是造成法案無法通過的罪魁禍首。

數位平台政治廣告顧問列納爾(Nate Lerner)指出，在不是黨內初選的期間，就以負面廣告攻擊黨內同僚的手段非常罕見，「不過，話說回來，曼欽也不算典型的民主黨人」。

曼欽反對「重建美好未來」法案的理由包括，計畫項目將重創西維州能源產業就業機會。

民主黨人士抨擊曼欽的廣告內容頗為尖銳。民主黨籍俄亥俄州聯邦眾議員萊恩(Tim Ryan)在臉書及Instagram的數位廣告中說道：「鄉親們，我氣死了！」

參院自由派掌門人桑德斯參議員桑德斯18日點名參院同黨同儕曼欽與席納瑪，批評兩人阻撓進步。圖為桑德斯18日抵達參院開會。(美聯社)

爭取角逐俄州聯邦參議員選舉的萊恩在廣告中說，曼欽參加協商長達數月，結果卻聲稱無法支持「重建美好未來」法案。而與萊恩一樣準備挑戰參議員選舉的其他七名民主黨人，也紛紛在數位平台政治廣告中批評曼欽。

另外，佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)17日在推特發文，點名民主黨中間派兩大要角曼欽與席納瑪(Kyrsten Sinema)，呼籲全黨50名參議員應團結一致，修改「費力把事拖」(filibuster)議事規則，保護美國民主。

兩黨在參院各占50席，投票 權法案面臨共和黨反對，法案若要過關，達到60票表決門檻的希望渺茫，除非修改議事規則，讓法案改以簡單多數決即可通過。

民主黨推動的投票權法案除了遭遇共和黨反對，曼欽、席納瑪能否支持修改議事規則，也讓法案能否過關增添變數。

投票權法案18日在參院展開辯論之前，桑德斯17日推文寫道：「投票權法案即將在參院辯論，決定成敗其實只有一票。民主黨50名參議員是否贊成修改費力把事拖，保護美國民主且讓法案通過，還是曼欽與席納瑪會跟共和黨站在同一陣線投票，讓法案胎死腹中？」

投票權法案預計19日可望進入表決，據信參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)將以強力手段針對修改「費力把事拖」規則交付表決。