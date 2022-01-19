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新聞評論／投票權法案闖關 為何不見賀錦麗

編譯潘勛／綜合18日電
副總統賀錦麗就任一年，被外界批評表現不佳，缺少白宮支持。圖為賀錦麗11日與拜登總統在喬州亞特蘭大市發表講演，爭取友持擴大投票權法案。(美聯社)
副總統賀錦麗就任一年，被外界批評表現不佳，缺少白宮支持。圖為賀錦麗11日與拜登總統在喬州亞特蘭大市發表講演，爭取友持擴大投票權法案。(美聯社)

拜登總統上周親赴國會，全力加持投票權法案闖關，但更早受命推動投動該法案的副總統賀錦麗並未陪同；美聯社18日指出，這個例子再度凸顯賀錦麗擔任國家史上第一位非裔兼女性副總統，要定位自我及角色有多困難。

賀錦麗下周將出訪宏都拉斯，出席該國第一位女性總統當選人秀瑪菈・卡斯楚(Xiomara Castro)的就職典禮。

美聯社指出，賀錦麗上任以來，面臨不少艱困任務，還不斷增多；她得避開自己與拜登關係的問題；她的盟友指出，賀錦麗擔任副總統，面對前所未有的挑剔，有些盟友還憂心，她沒獲得白宮足夠的支持。

賀錦麗要執行任務時，還受全球新冠疫情所侷限；另外她是名義上的參院議長，碰到法案得票各半時，得投下關鍵一票，讓她受到限制，無法出訪華府以外地區。

前副總統高爾(Al Gore)的幕僚長尼爾(Roy Neel)指出，即使在太平時光，任何副總統要表現出彩，都很困難；副總統不僅要應總統所指示辦事，出席各種公共活動，而且要領銜因應當時的重大議題，想出多大力氣，做得頭角崢嶸，看似解決問題，其實有所限制。

賀錦麗的幕僚私下指出，她這個副總統做得小心翼翼，不能搶總統的光，政府做出成績絕不能搶功；雖然透露自己私下坦白向總統提出建議，但她的公眾角色在確保總統做得很成功。

但只能如此，讓好些賀錦麗的支持者感到沮喪；她擔任聯邦參議員時，對警務改革到投票權等進步派議題都聲浪頗大，支持者覺得很暖心，但現在覺得她就重大命題都缺席；媒體名流「查理曼上帝」(Charlamagne Tha God)最近訪問賀錦麗，她拋下平常時討喜的態度，尖銳地為拜登辯護，讓查理曼覺得她變了。

很多賀錦麗承辦事務都無法很快出結果，也沒明顯解方；她受命推廣全國寬頻上網、領導太空委員會、推動投票權法案過關、由根本解決南方邊境移民潮，都面臨這種處境。

好些賀錦麗的盟友抱怨，她接的工作都吃力不討好，另遭逢許多她無法解決的限制，例如她得花時間在參院投下關鍵票，迄今已做了15次；疫情限制她無法出席很多公開活動，副總統該做的外交行程也一樣，只能透過電話或線上視訊會議來進行。

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