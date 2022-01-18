我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上任周年褒貶兩極 拜登成績有人打C等、有人批川普

僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

CDC主任承認：防疫政策說明不充分 未清楚傳達

編譯陳韻涵、記者顏伶如／綜合報導
CDC主任瓦倫斯基承認，在數據收集上做得不足，影響防疫效果。(路透)
CDC主任瓦倫斯基承認，在數據收集上做得不足，影響防疫效果。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)日前接受「華爾街日報」(WSJ)專訪，坦言就任一年來，對美國公眾的新冠肺炎防疫說明不夠充分；紐約時報(NYT)則分析，CDC必須在極短時間內發布決策，是務實還是屈服政治考量，評價兩極。

瓦倫斯基告訴「華爾街日報」，早該料到疫情會投出「曲球」，應把防疫策略改變對大眾說得更加明白，坦言「在許多情況下未清楚表達」。

瓦倫斯基宣布戴口罩指南或隔離規定的方式，招致許多公衛專家批評；部分官員則表示，CDC對於新規定和指南的說明，有時難以捉摸。

瓦倫斯基表示，她努力清楚傳達CDC的政策，接受媒體顧問指導，並計畫在未來幾個月召開除了白宮防疫簡報外的更多記者會；公衛專家表示，這有助強化CDC的科學聲量和獨立於政治的立場。

紐時分析，疫情急速變化，CDC因病毒檢測及疫情監控緩慢，經常必須在數據不完整的情況下做決策，拖累全國；太慢發布戴口罩建議便是一例，但部分歸因於科學團隊花了很久時間，才確認新冠病毒透過空氣傳播。

紐時指出，Omicron變種病毒肆虐讓CDC面臨全新挑戰，如今決策必須在極短時間內發布；瓦倫斯基眼前出現的考驗是，如何說服社會大眾，在科學證據並不完整的前提下，CDC做出的建議為最佳之道。

瓦倫斯基幾度跳過科學檢視的傳統程序下達決定，最近實例便是縮短確診民眾的隔離天數，若不再有症狀，隔離時間可從十天減至五天；這項宣布雖引發輿論聲浪批評病毒可能因此被帶進辦公室或學校，卻能讓各地醫院、商店及學校在Omicron疫情最嚴峻的時刻持續運作。

瓦倫斯基表示，這項決定是根據百餘篇針對Alpha和Delta變種病毒的研究，當時Omicron還沒在全球蔓延。

另外，瓦倫斯基希望縮小全美收集公衛數據的隔閡，美國不像英國和以色列有中央健康數據系統，CDC從各州和地方醫院系統彙整不一致的資料。

CDC主任瓦倫斯基承認，在數據收集上做得不足，影響防疫效果。(美聯社)
CDC主任瓦倫斯基承認，在數據收集上做得不足，影響防疫效果。(美聯社)

CDC 疫情 防疫

上一則

馬丁路德金恩紀念日 拜登：投票權法案可完成他的遺志

下一則

Omicron最後一波？佛奇：言之過早

延伸閱讀

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行
只有學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」世代怒火

只有學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」世代怒火
紐約市疫情明顯降溫 單日確診從1周前4.7萬例減至1.3萬

紐約市疫情明顯降溫 單日確診從1周前4.7萬例減至1.3萬
紐時分析：務實還是屈服政治考量？CDC評價兩極化

紐時分析：務實還是屈服政治考量？CDC評價兩極化

熱門新聞

馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

2022-01-16 22:30
美國一名醫護人員在華盛頓州戴著N95口罩。（美聯社）

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

2022-01-11 07:50
美國首席防疫專家佛奇。 美聯社

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

2022-01-12 08:36
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

2022-01-16 14:03
輝瑞公司總裁兼執行長博爾拉。路透

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

2022-01-17 08:59

超人氣

更多 >
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距