CDC主任承認：防疫政策說明不充分 未清楚傳達

CDC主任瓦倫斯基承認，在數據收集上做得不足，影響防疫效果。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC )主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)日前接受「華爾街日報」(WSJ)專訪，坦言就任一年來，對美國公眾的新冠肺炎防疫 說明不夠充分；紐約時報(NYT)則分析，CDC必須在極短時間內發布決策，是務實還是屈服政治考量，評價兩極。

瓦倫斯基告訴「華爾街日報」，早該料到疫情 會投出「曲球」，應把防疫策略改變對大眾說得更加明白，坦言「在許多情況下未清楚表達」。

瓦倫斯基宣布戴口罩指南或隔離規定的方式，招致許多公衛專家批評；部分官員則表示，CDC對於新規定和指南的說明，有時難以捉摸。

瓦倫斯基表示，她努力清楚傳達CDC的政策，接受媒體顧問指導，並計畫在未來幾個月召開除了白宮防疫簡報外的更多記者會；公衛專家表示，這有助強化CDC的科學聲量和獨立於政治的立場。

紐時分析，疫情急速變化，CDC因病毒檢測及疫情監控緩慢，經常必須在數據不完整的情況下做決策，拖累全國；太慢發布戴口罩建議便是一例，但部分歸因於科學團隊花了很久時間，才確認新冠病毒透過空氣傳播。

紐時指出，Omicron變種病毒肆虐讓CDC面臨全新挑戰，如今決策必須在極短時間內發布；瓦倫斯基眼前出現的考驗是，如何說服社會大眾，在科學證據並不完整的前提下，CDC做出的建議為最佳之道。

瓦倫斯基幾度跳過科學檢視的傳統程序下達決定，最近實例便是縮短確診民眾的隔離天數，若不再有症狀，隔離時間可從十天減至五天；這項宣布雖引發輿論聲浪批評病毒可能因此被帶進辦公室或學校，卻能讓各地醫院、商店及學校在Omicron疫情最嚴峻的時刻持續運作。

瓦倫斯基表示，這項決定是根據百餘篇針對Alpha和Delta變種病毒的研究，當時Omicron還沒在全球蔓延。

另外，瓦倫斯基希望縮小全美收集公衛數據的隔閡，美國不像英國和以色列有中央健康數據系統，CDC從各州和地方醫院系統彙整不一致的資料。