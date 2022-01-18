美軍又2高層染疫 密利確診前曾接觸拜登

參謀首長聯席會議主席密利染疫，所幸症狀輕微。(Getty Images)

繼國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)月初確診新冠肺炎後，參謀首長聯席會議主席密利 (Mark Milley)和陸戰隊司令柏格(David Berger)雙雙染疫，不過症狀相當輕微，持續遠距工作。

參謀首長聯席會議發言人柏特勒(Dave Butler)17日表示，密利16日確診，正自我隔離，並持續透過遠距全力投入工作，包含和芬蘭對口通話討論攸關彼此安全利益的項目，以及持續合作促進雙邊軍事合作與協調。

柏特勒表示，密利完成接種且打完疫苗 補強針，最近一次與總統拜登接觸是12日，與拜登接觸前後數日，密利的病毒檢測結果都是陰性。

此外，陸戰隊17日也宣布柏格染疫，並表示，這不影響他的工作。

新冠變種病毒Omicron傳播力強，美國新冠確診數字居高不下，軍事高層也紛傳染疫。奧斯丁2日透過電郵發表聲明稱自己在家休假時，驗出病毒陽性反應，症狀輕微且立即隔離；奧斯丁復原後，9日重返五角大廈上班。

國防部上周報告表示，全體美軍目前有3萬2912人染疫，比起前一周前的1萬3940例，急遽增加；去年聖誕假期前夕染疫人數僅5285例。

11日確診新冠，並出現極端不適症狀的70歲西維吉尼亞州 州長賈斯提斯(Jim Justice)17日就重返鏡頭前，舉行每周疫情簡報會，距離確診僅隔6天。

賈斯提斯是共和黨內的疫苗派，他自己已經接種補強針，但仍突破感染，一經確診，賈斯提斯就遵循醫師建議接受單株抗體治療，所幸他的妻子和工作人員無人被傳染。

他說，「幸好以我這個年紀跟這個體重的人來講，我一直都很健康，否則可能狀況會很糟；最初幾天非常難受，這(指抗疫)是很難熬的。」

美聯社報導，賈斯提斯復出的時候，西維吉尼亞州正面臨確診病例高峰，截至16日為止，一周來通報超過2萬200例確診，在此前一周的確診數為1萬7100例，但是西維吉尼亞州的180萬州民，大約只有半數完整接種疫苗。

賈斯提斯辦公室表示，在沒有其他助理的陪同下，賈斯提斯在辦公室遠距舉行記者會，分享抗疫經驗，並鼓勵州民積極接種疫苗對抗新冠病毒。