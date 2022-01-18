我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上任周年褒貶兩極 拜登成績有人打C等、有人批川普

僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

Omicron最後一波？佛奇：言之過早

編譯郭宣含／綜合17日電
美國疫情病例增幅放緩，但死亡與住院比率卻增加。(Getty Images)
美國疫情病例增幅放緩，但死亡與住院比率卻增加。(Getty Images)

白宮首席防疫專家佛奇(Anthony Fauci)17日表示，目前要預測Omicron變種病毒是否為最後一波新冠疫情，仍言之過早，未來恐再出現能逃脫人體免疫力的新變種病毒；公衛署長莫西(Vivek Murthy)稱，未來幾周預料出現疫情高峰。

美國新冠肺炎過去兩周新增病歿人數增加36%，平均單日15.5萬人住院，增幅61%，創下新高。

Omicron變種病毒具高傳播力，不少人希望這可能加速終結疫情，但是佛奇17日在達沃斯議程(Davos Agenda)線上會議表示：「Omicron能否成為大家希望的活病毒疫苗，這還是個無解之題。」

「我希望是如此，但前提是沒出現能夠逃脫前一個變種病毒免疫反應的新病毒株。」佛奇說，就算Omicron真成為新冠病毒的最後一個病毒株，這不表示新冠病毒完全消失，而是會以「地區性流行」(endemic)的形式繼續存在社會中。

「控制疫情表示病毒仍在，但疫情不會擾亂社會運作，這就是我對地區性流行的定義。」」佛奇說，屆時不需要戴口罩等公衛措施，社會也可部分回歸到疫情前的常軌。

佛奇表示，並不是說可以根絕新冠病毒，而是希望它能以低程度傳播，不會干擾正常社經等活動，「對我而言，這就是新常軌。」

公衛專家小組認為，Omicron可能成為2022年全球新冠主流病毒株，但對於它是否為最終病毒株仍有歧見；倫敦大學衛生暨熱帶醫學院傳染病教授魏爾德史密斯(Annelies Wilder-Smith)表示，新冠疫情是否會地區性流行還很難說，但很可能會再出現新病毒株。

流行病預防創新聯盟(Coalition for Epidemic Preparedness and Innovations)執行長海契特(Richard Hatchett)則樂觀認為：「Omicron會席捲全球，希望也能掃除其他病毒株。」

公衛署長莫西(Vivek Murthy)表示，在Omicron最先入侵的地區，新增病例數開始趨緩或疫情甚至有所改善，但全國各地的疫情階段並不同調。

莫西16日告訴有線電視新聞網(CNN)：「美國有些地區，尤其是紐約和東北部等地，病例數開始平緩，部分地區還見到初步下降。」

莫西指出，全國的挑戰是疫情不同調，Omicron較晚席捲部分地區，因此疫情高峰可能不在未來幾天，而是未來幾周。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)數據，美國新冠肺炎過去一周平均單日新增確診逾75萬例，16日新增1796人病歿；衛生部(HHS)數據指出，全美16日有15萬6000名新冠住院病患。

每日郵報(Daily Mail)報導，美國過去兩周單日平均有15萬5000名新冠住院病患，增幅61%，刷新疫情以來紀錄；不過官方數據並未說明這些病患是因病症住院，或是因其他因素到院治療。

美國過去兩周病歿人數增加36%，平均單日新增1839人病歿，但仍低於Delta病毒株高峰時平均單日新增3200人的病歿數。

美國疫情病例增幅放緩，但死亡與住院比率卻增加。(Getty Images)
美國疫情病例增幅放緩，但死亡與住院比率卻增加。(Getty Images)
美國傳染病專家佛奇17日在達沃斯論壇視訊會議上，與全球醫療專家討論新冠病毒的下一...
美國傳染病專家佛奇17日在達沃斯論壇視訊會議上，與全球醫療專家討論新冠病毒的下一個趨勢。(歐新社)

疫情 Omicron 佛奇

上一則

CDC主任承認：防疫政策說明不充分 未清楚傳達

下一則

上任周年褒貶兩極 拜登成績有人打C等、有人批川普

延伸閱讀

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行
紐約市疫情明顯降溫 單日確診從1周前4.7萬例減至1.3萬

紐約市疫情明顯降溫 單日確診從1周前4.7萬例減至1.3萬
國際包裹把Omicron帶進北京？ 中國籲勿買海外商品

國際包裹把Omicron帶進北京？ 中國籲勿買海外商品
繼珠海、深圳後 廣東梅州也出現Omicron確診病例

繼珠海、深圳後 廣東梅州也出現Omicron確診病例

熱門新聞

馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

2022-01-16 22:30
美國一名醫護人員在華盛頓州戴著N95口罩。（美聯社）

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

2022-01-11 07:50
美國首席防疫專家佛奇。 美聯社

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

2022-01-12 08:36
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

2022-01-16 14:03
輝瑞公司總裁兼執行長博爾拉。路透

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

2022-01-17 08:59

超人氣

更多 >
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距