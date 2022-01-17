曾不屑川普迷信數字 拜登有樣學樣開始在意民調

拜登總統上任近一年，執政表現有褒有貶。圖為拜登總統與第一夫人吉兒16日「馬丁路德．金恩博士紀念日」前夕在賓州費城賑飢組織「Philabundance」，擔任義工，裝配食物。(美聯社)

拜登 總統原本對於前總統川普 以「數字」自我定義感到不屑，曾說過川普在電視圈時迷信收視率，從政後又迷信民調 ，甚至還會抨擊那些做出川普支持率數字不佳報告的民調公司，並大肆宣揚說他民調很高的數據；不過，昆尼別克大學(Quinnipiac University)日前公布民調數據後，白宮的一些動作顯示也很在意民調，令人不禁懷疑拜登政府也對川普迷信數字的行為「有樣學樣」。

昆尼別克大學12日公布民調結果，指出拜登的支持率只有33%，比另一民調公司「五三五」(FiveThirtyFive)所做的43%支持度低許多，當然目前還無法斷定昆尼別克大學的結論是抽樣誤差或其他因素導致的異常值，或真的是拜登總統要開始以「極低民調率」走完剩下的任期，但白宮副幕僚長狄倫(Jen O'Malley Dillon)卻認為這或許與民調執行機構「問問題的方式」有關。

狄倫引述有線電視新聞網(CNN)記者艾瑞兒．愛德華茲-李維(Ariel Edwards-Levy)去年的一篇分析報導，指出民調人員對同一個問題怎麼問，很大程度上會引導受訪者的回應；以此邏輯觀察民調報告，大約只有12.5%的人是真的「強烈反拜登」。

狄倫還說，昆尼別克大學的這份民調中，有11%自述為民主黨支持者的受訪者對於拜登總統的施政滿意度回答「不知道／不清楚」，而自述立場中立無政黨偏好的受訪者則有19%對同一問題給出相同回答，這些人卻都不算入支持拜登的33%中，因此這份民調對於拜登政府的支持率有嚴重偏誤。

狄倫的說法一經揭露後，有保守派媒體立刻指出他的說法的盲點，即拜登在西語裔族群中的支持率似乎無法用狄倫的理論解釋；保守派媒體指出，西語裔向來是拜登的重要票源，但這份民調的西語裔受訪者中，只有28%表態支持拜登，卻有高達20%的人回答「不知道／不清楚」；他們質疑，若回答「不知道／不清楚」都可以被算是支持拜登政策的潛力股，何以最支持拜登的西語裔民眾，會如此吝於在訪問中表達他們的支持。