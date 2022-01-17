我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國民航局：舊金山飛上海2航班 延續「熔斷」措施

二戰首批非裔飛行員麥吉逝世 享嵩壽102歲

接種率、通膨皆高…數字看拜登一年 亮眼政績伴隨挫敗

編譯陳韻涵╱綜合16日電
拜登總統就任一年來達成許多政績成就，但美聯社彙整相關數據顯示，拜登政府亮眼表現背後也伴隨著挫敗。(美聯社)
拜登總統就任一年來達成許多政績成就，但美聯社彙整相關數據顯示，拜登政府亮眼表現背後也伴隨著挫敗。(美聯社)

拜登總統就任一年來達成許多政績成就，但美聯社彙整相關數據顯示，拜登政府亮眼表現背後也伴隨著挫敗。

大多數國民接種新冠疫苗，但其他國家表現更好，新冠肺炎紓困補助與基礎建設法案過關，但社會與氣候法案先縮水後卡關；經濟成長，伴隨著近40年最高的通貨膨脹。

全美新冠疫苗接種率63.5%，但英國、加拿大、中國、日本等國的疫苗覆蓋率更高。

經濟方面，拜登承襲了受到疫情重創的經濟，當時失業率達6.4%，拜登執政一年後失業率降至3.9%，比國會預算辦公處(CBO)去年7月預期的4.6%還低，各行業去年新增640萬個工作機會。

經濟復甦，通膨率卻飆上近40年來新高的7%；物價高昂重創拜登經濟政策，汽油與民生雜貨價格高漲；經濟學者表示，這有一部份歸因於政府紓困法案規模太龐大。

國會去年通過約1兆元的兩黨合作基礎建設法案，其中包括5500億元的新開支計畫。

拜登最初提議2.3兆元的計畫，經磋商後分拆為1.8兆元的社會與氣候法案，但此案還卡在參院。

拜登就任一年來，發生20場天災，包括一場旱災、兩場洪災、11場嚴重風暴、四場熱帶氣旋、一場野火和一場冬季風暴，災損逾10億元，共688人死亡。

美國自1980年來平均每年發生7.4場天災，考量通膨調整後的災損約10億元。

拜登不愛開記者會，但他很常視察各地。

拜登就任以來僅召開九場記者會(六場單獨、三場聯合記者會)，19日會有第十場，這比前五屆總統同期要少；此外，拜登這一年接受媒體採訪22次，比最近幾位前總統都還少。

拜登很少演講，卻在演說中說了32次「不是開玩笑」(not a joke)，他在民權、工會、空汙、德拉瓦州化學工廠、氣候變遷與國安危機，甚至民調不同意他的經濟政策等議題，都用上這句台詞。

過去一年來，拜登腳勤走訪24州，若不算家鄉德拉瓦州，他最常跑上次大選拿下的關鍵州、賓州與密西根州。

第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)的出訪次數比拜登多，她走遍35州。

拜登執政首年任命41位聯邦法官，超過最近幾位前總統的同期表現；白宮表示，其中80%為女性，53%為有色人種。

無黨派組織公共服務夥伴關係(PPS)總統職權交接中心(CPT )分析，拜登任命的對象平均花費103天通過聯邦參院人事，這比前六任總統還久且幾乎是雷根總統就任首年的三倍時間。

拜登 疫苗 紓困

上一則

曾不屑川普迷信數字 拜登有樣學樣開始在意民調

下一則

約克維奇無法出賽 凸顯澳洲決策荒腔走板

延伸閱讀

Omicron襲療養院 住客職員近9萬人確診 病歿增47%

Omicron襲療養院 住客職員近9萬人確診 病歿增47%

拜登與日本首相將開線上會議 討論疫情與印太安全

拜登與日本首相將開線上會議 討論疫情與印太安全
德州猶太教堂4人質遭脅持案 凶嫌是英國籍公民

德州猶太教堂4人質遭脅持案 凶嫌是英國籍公民
新聞分析／拜登執政首年挑戰多 「第二春」扭轉頹勢？

新聞分析／拜登執政首年挑戰多 「第二春」扭轉頹勢？

熱門新聞

馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
美國一名醫護人員在華盛頓州戴著N95口罩。（美聯社）

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

2022-01-11 07:50
美國首席防疫專家佛奇。 美聯社

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

2022-01-12 08:36
強大的冬季暴風雪自美國南部與中部掃向美東地區，阻礙運輸，超市貨架可能會空蕩蕩更久。（歐新社）

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

2022-01-16 14:03
眾人回憶米雪兒‧吳是「聰明」且「優秀」的女性，工作之餘還為遊民權益發聲、擔任志工。(取自LinkedIn)

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

2022-01-16 22:30
南太平洋島國東加的海底火山15日下午發生大規模噴發，引發太平洋海嘯，美國加州海岸出現4.1英尺（大約1公尺）高的巨浪，造成聖克魯斯港附近淹水。（美聯社）

影／東加火山爆發引起海嘯 加州出現巨浪造成淹水

2022-01-15 21:11

超人氣

更多 >
冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨
前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵
落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣
2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）

2022迎虎年 12生肖運勢一次看（下）