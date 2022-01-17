接種率、通膨皆高…數字看拜登一年 亮眼政績伴隨挫敗

拜登總統就任一年來達成許多政績成就，但美聯社彙整相關數據顯示，拜登政府亮眼表現背後也伴隨著挫敗。(美聯社)

拜登 總統就任一年來達成許多政績成就，但美聯社彙整相關數據顯示，拜登政府亮眼表現背後也伴隨著挫敗。

大多數國民接種新冠疫苗 ，但其他國家表現更好，新冠肺炎紓困 補助與基礎建設法案過關，但社會與氣候法案先縮水後卡關；經濟成長，伴隨著近40年最高的通貨膨脹。

全美新冠疫苗接種率63.5%，但英國、加拿大、中國、日本等國的疫苗覆蓋率更高。

經濟方面，拜登承襲了受到疫情重創的經濟，當時失業率達6.4%，拜登執政一年後失業率降至3.9%，比國會預算辦公處(CBO)去年7月預期的4.6%還低，各行業去年新增640萬個工作機會。

經濟復甦，通膨率卻飆上近40年來新高的7%；物價高昂重創拜登經濟政策，汽油與民生雜貨價格高漲；經濟學者表示，這有一部份歸因於政府紓困法案規模太龐大。

國會去年通過約1兆元的兩黨合作基礎建設法案，其中包括5500億元的新開支計畫。

拜登最初提議2.3兆元的計畫，經磋商後分拆為1.8兆元的社會與氣候法案，但此案還卡在參院。

拜登就任一年來，發生20場天災，包括一場旱災、兩場洪災、11場嚴重風暴、四場熱帶氣旋、一場野火和一場冬季風暴，災損逾10億元，共688人死亡。

美國自1980年來平均每年發生7.4場天災，考量通膨調整後的災損約10億元。

拜登不愛開記者會，但他很常視察各地。

拜登就任以來僅召開九場記者會(六場單獨、三場聯合記者會)，19日會有第十場，這比前五屆總統同期要少；此外，拜登這一年接受媒體採訪22次，比最近幾位前總統都還少。

拜登很少演講，卻在演說中說了32次「不是開玩笑」(not a joke)，他在民權、工會、空汙、德拉瓦州化學工廠、氣候變遷與國安危機，甚至民調不同意他的經濟政策等議題，都用上這句台詞。

過去一年來，拜登腳勤走訪24州，若不算家鄉德拉瓦州，他最常跑上次大選拿下的關鍵州、賓州與密西根州。

第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)的出訪次數比拜登多，她走遍35州。

拜登執政首年任命41位聯邦法官，超過最近幾位前總統的同期表現；白宮表示，其中80%為女性，53%為有色人種。

無黨派組織公共服務夥伴關係(PPS)總統職權交接中心(CPT )分析，拜登任命的對象平均花費103天通過聯邦參院人事，這比前六任總統還久且幾乎是雷根總統就任首年的三倍時間。