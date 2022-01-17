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就任時揚言終結 拜登就職一周年：疫情與分裂加劇

編譯潘勛╱綜合16日電
拜登總統上任近一年，執政表現有褒有貶。圖為去年20日拜登在大法官羅伯茲監誓下，宣誓就任美國第46任總統。(美聯社)
拜登總統上任近一年，執政表現有褒有貶。圖為去年20日拜登在大法官羅伯茲監誓下，宣誓就任美國第46任總統。(美聯社)

拜登總統2021年1月20日就任時，瞧見國家兩方面生了病：舉國分裂及新冠疫情；拜登認為瞧見希望，因為元首必須不時看到希望，他呼籲國人一起終結「國不成國的戰爭」、征服「要命的病毒」，但執政近一年下來，兩項毛病都不見好轉。

華盛頓郵報16日報導，拜登一定認為這一年當中，自己崇高的壯志沒什麼施展，疫情打死不退、施政在國會騰挪不開、阿富汗戰爭收尾難看，國家民主體制的未來愈來愈令人生憂。

拜登的確讓基礎建設法案成功過關，是多年來未見的成就，但美國的分裂埋藏得更深。

2022年要期中選舉，拜登面臨的國家分裂雲集；一整個共和黨都在宣傳2020年選舉是被偷走，勝選的其實是川普；這個彌天大謊變成託詞，讓一個又一個州得以變更選舉法規，孳生更大分裂及仇恨。

拜登執政第一年黯然結束，一切重大障礙都還堵在前方；最高法院封殺他大企業員工不接種疫苗就得檢測的規定；千百萬家庭讓兒童掙脫貧窮的免稅額14日起被砍掉，恢復遙遙無期；想鞏固社會安全網的法案在參院被吞噬；通膨之凶猛為40年來之最。

拜登在亞特蘭大市痛批國會山莊暴動案為種族隔離時代結束以來，國家史上最黑暗日子，但只隔兩天，他便瞧見自己的投票權法案，因同黨參議員席納瑪(Krysten Sinema，亞利桑納州)反對改變參院議事規則、容法案以簡單多數過關，而告擱淺。席納瑪的理由是廢除「費力把事拖」議事規矩，將讓荼毒全國、引發分裂的痼疾更為惡化。

相形川普治國，拜登主政下的國家恢復些許正常沒錯，有些人還認為白宮又有尊嚴了；目前的白宮有紀律、動力及基本職能，已取得可觀成果；拜登贏得基礎設施建設案，是川普及歐巴馬都沒能取得的成就，可望修補全國千瘡百孔的橋梁道路寬頻等基礎設施，支撐起產業及社會，這項政績一定會遺留下去。

達特茅斯學院民權史教授戴爾蒙特(Matthew Delmont)殷盼拜登能更有效因應新冠疫情，以反制共和黨在全國搞投票權限縮的影響，但他也憂慮，拜登已知道目前的華府面目全非，不再是國人所能了解的華府。

拜登總統上任近一年，執政表現有褒有貶。圖為拜登總統與第一夫人吉兒16日「馬丁路德...
拜登總統上任近一年，執政表現有褒有貶。圖為拜登總統與第一夫人吉兒16日「馬丁路德．金恩博士紀念日」前夕在賓州費城賑飢組織「Philabundance」，擔任義工，裝配食物。(路透)

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