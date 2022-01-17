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羅穆尼批拜登：首要責任是阻止瘋狂川普 別改造美國

編譯洪毅╱綜合16日電
曾是共和黨總統候選人的猶他州聯邦參議員羅穆尼16日抨擊拜登總統不要改造美國。(美聯社)
曾是共和黨總統候選人的猶他州聯邦參議員羅穆尼16日抨擊拜登總統不要改造美國。(美聯社)

拜登總統民調不佳，共和黨籍聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)16日表示，拜登的執政問題出在無法讓民眾團結，並指其首要之務應該是「阻止川普的瘋狂」，而非強行力推一些進步主義鮮明的法案來試圖「改造美國」。

羅穆尼在國家廣播公司(NBC)節目「會晤新聞界」(Meet the Press)上說，拜登就任一年以來，「國家依然嚴重分裂」，不能不說是「很糟糕」的表現，拜登雖說要「團結國家」，但目前的行動卻是反其道而行。

曾是2012年共和黨總統候選人的羅穆尼表示，希望拜登能夠注意到，他的勝選相當程度上，是因為很多選民只想把川普趕走而已；「選民沒有要拜登來改造美國，他們只是希望能夠回歸正常、阻止瘋狂」，「現在看來，不為美國民眾買單的政策或倡議仍不斷出現。」

羅穆尼表示，通貨膨脹、美墨邊界、新冠疫情、阿富汗及烏克蘭問題等局面，讓拜登有很不好的一年，有必要先暫停下來、好好思考它到底要做些什麼，然後重新開始，但是「若他想改造美國，那他就無法團結國家。」

羅穆尼表示，拜登的基礎建設法案就是成功的兩黨合作例子，應該繼續有這樣的行動，但是像近期的投票權法案問題，他從來沒收到過來自白宮的通話，政府似乎是想把共和黨人排除出此議題之外。

雖然羅穆尼如此表示，但是民主黨籍聯邦參議員凱恩(Tim Kaine)質疑，到目前為止，除莉莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)外，他一直沒看到參院共和黨人有對投票權法案表示支持的跡象。

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