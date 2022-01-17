德州猶太會堂人質案 英籍恐嫌遭特警擊斃 拜登定調：恐怖行動

德州科利維爾15日發生挾持人質事件，一男子闖入猶太會堂挾持四人與警方對峙，經過長時間協商，最後四名人質獲釋，綁匪身亡。有關單位16日證寶綁匪是44歲的英籍男子艾克朗姆。(美聯社)

德州 科利維爾(Colleyville)猶太 會堂15日發生挾持人質事件，警匪對峙10小時之後，武裝綁匪15日晚間遭到攻堅進入的聯邦調查局(FBI)特警隊(SWAT)擊斃。德州警方證實綁匪是英國 籍男子後，聯邦調查局探員兼程赴倫敦追查；英國警方16日晚在曼徹斯特逮捕兩名青少年嫌犯配合調查。拜登總統16日定調稱這次事件是「恐怖行動」(act of terror)，並稱讚當地警方與聯邦調查局應變表現極佳。

美聯社報導，警方證實兇嫌為44歲英國籍男子艾克朗姆(Malik Faisal Akram)，據知是持合法身分入境。

德州猶太會堂貝斯以色列公理會(Congregation Beth Israel)15日進行安息日禮拜時，驚傳歹徒闖入並挾持人質。報導指出，最後一名遭挾人質15日晚間9時逃出會堂之後，艾克朗姆便遭聯調局探員衝入擊斃。

英國接報也針對這起事件展開調查，曼徹斯特(Manchester)警方16日晚間宣布，兩名青少年關係人現已被拘押。大曼徹斯特警察局(Greater Manchester Police)在推特發文指出，兩名青少年是被反恐小組探員逮捕，但聲明中並未説明兩人是否面臨起訴。

拜登總統16日對媒體表示德州事件是恐怖事件。(美聯社)

有關單位16日證實遭擊斃的綁匪是44歲英籍男子艾克朗姆。圖為聯邦及德州治安單位15日包圍猶太教會。(美聯社)

拜登總統16日在費城對媒體發表談話時，以「恐怖行動」(act of terror)形容這起事件，當地警局與聯邦調查局應變表現極佳。白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)16日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目專訪時則說，德州猶太會堂人質事件是否為範圍更大的恐怖主義威脅之一，現在還言之過早。

聯邦調查局指出，並無跡象顯示有其他共犯。至於歹徒犯案動機為何，聯邦調查局則未說明。

美聯社報導，遭挾持的四名人質包括一名猶太教祭司(rabbi)，他在脫險後表示，隨著與僵持時間拉長，歹徒情緒變得越來越火爆，頻頻揚言威脅。祭司克萊朗-沃克(Charlie Cytron-Walker)發表聲明說，過去幾年來教堂受過的安全訓練，危急時刻終於發揮效果，讓他與另外三名人質能夠撐過飽受煎熬的難關。

克萊朗-沃克指出，人質危機進入最後一小時之際，槍手顯得更加易怒，做出各種威脅。聲明中說：「若非我們曾經受過的訓練，我們不可能做好行動準備，在千鈞一髮之際逃脫。」

與凱達組織關係密切的巴基斯坦恐怖分子西迪基，目前被關在德州聯邦監獄。(美聯社)

人質遭劫持期間，艾克朗姆在臉書直播中訴說各種不滿，要求美國政府釋放企圖謀殺駐阿富汗美軍而被定罪的巴基斯坦籍神經學家西迪基(Aafia Siddiqui)。西迪基與凱達組織(al-Qaida)關係密切。

美聯社報導，消息人士透露，聯邦調查人員研判，艾克朗姆在挾持事件中使用的手槍為私下購得。警方指出，艾克朗姆約兩周前抵達美國，從紐約甘迺迪國際機場入境。