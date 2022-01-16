我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲法院駁回上訴 約克維奇認輸將離境

德州猶太教堂遭挾持案落幕 州長：所有人質平安獲釋

德州猷太教堂遭挾持4人獲釋 綁匪要求釋放恐怖份子 已知身死

編譯盧炯燊／綜合15日電
德州科利維爾的猶太教堂15日發生人質遭挾持案後，警方與快速反應部隊人員與在教堂內劫持人質的男子對峙長達數小時。（Getty Images）
德州科利維爾的猶太教堂15日發生人質遭挾持案後，警方與快速反應部隊人員與在教堂內劫持人質的男子對峙長達數小時。（Getty Images）

德州科利維爾(Colleyville)15日發生挾持人質事件，一名男子闖入當地一間猶太會堂至少挾持四人與警方對峙，要求釋放一名試圖在阿富汗殺害美國陸軍軍官而被判有罪的巴基斯坦恐怖分子；至截稿時為止，綁匪已身亡，四名人質均已獲釋。

根據多方面消息報導，事件發生於貝斯以色列公理會(Congregation Beth Israel)猶太會堂，當時正舉行彌撒，並在臉書直播，突然一名聲稱帶有炸彈的男子闖入，挾持一名拉比(rabbi，猶太教士)及另外三人。

德州州長艾伯特在當地時間晚上9點30分(美東時間晚間10點30分)左右發推特說：「所有人質都安全無恙地獲釋」。華盛頓郵報報導，在一聲巨響之後，猶太會堂附近爆發了類似槍聲的響聲。警方表示，儘管該男子聲稱持有炸彈，但當局尚未證實他是否攜帶武器，目前仍試圖找出他襲擊的動機。

事件發生後，科利維爾警方特種部隊、聯邦調查局(FBI)人員紛紛趕到現場，並疏散現場附近住居民，國土安全部也密切留意事件。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，拜登總統已經聽取這起案件的簡報；以色列總理班奈特(Naftali Bennett)也在推特上貼文說正在監控情勢，並祈禱人質的安全。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)說，該州公共安全部的官員也在現場，強調努力爭取「最好且最安全的結果」。

劫持人質的嫌犯要求釋放被囚禁的恐怖分子西迪基，曾因向兩名美國軍官開槍服刑，疑與凱...
劫持人質的嫌犯要求釋放被囚禁的恐怖分子西迪基，曾因向兩名美國軍官開槍服刑，疑與凱達組織有聯繫，遭判處86年監禁。(美聯社)

涉案男子自稱是在囚恐怖分子西迪基(Aafia Siddiqui)的兄弟，但當局未確定該名男子的身分。

被囚的西迪基據稱是巴基斯坦一名神經科學家；消息指出，西迪基與凱達組織(al-Qaida)有連繫，2010年她在阿富汗襲擊及企圖謀殺一名美軍軍官罪名成立，被法院裁定入獄86年，正在德州聯邦監獄內服刑。

這起事件發生時，該會堂正舉行安息日禮拜，並於臉書上直播；雖然直播影片上並未顯示著教堂內發生的事情，但當地媒體報導，直播期間可以聽到一名男子破口大罵，多次談及西迪基並要求與她對話，又大談伊斯蘭教，相信自己最終會死去等，直播後來中斷。

事發後，談判專家嘗試與該名男子對話。當地媒體報導，該名男子在會堂的直播期間經常破口大罵，多次談及西迪基並要求與她對話，又大談伊斯蘭教，相信自己最終會死去等，直播後來中斷。

科利維爾一名執法人員透露，被挾持為人質的拉比15日上午打電話給紐約市一間猶太會堂的拉比，聲稱遭人挾持及轉達釋放西迪基的要求；紐約市的拉比報警而揭發挾持人質事件。

FBI 達拉斯辦公室發言人丘蒙(Katie Chaumont )表示，警方接報後，在上午11時許派員趕到出事猶太會堂，並陸續撤離附近居民。她又說，暫時未有傷亡報告，但指由於情況不斷變化，很多執法人員正在現場。

消息指，在會堂直播期間，很多人都聽到這名男子稱西迪基為「姐姐」，但德州福和市(Fort Worth)美國伊斯蘭關係委員會執行主任賽義德(Faizan Syed)向美聯社表示，此人並不是西迪基的兄弟穆罕默德‧西迪基(Mohammad Siddiqui)。

科利維爾位於福和市東北約15哩，是一個居民約2萬6000人的社區，出事猶太會堂坐落在綠樹成蔭住宅區的大房子之間，周圍還有一所中小學及一個馬場。

猶太 德州 阿富汗

上一則

2022首場造勢 川普重砲批評：拜登當選是「國家災難」

下一則

時報廣場地鐵站慘劇 華女無故被遊民推落鐵軌遭輾斃

延伸閱讀

德州猶太教堂遭挾持案落幕 州長：所有人質平安獲釋

德州猶太教堂遭挾持案落幕 州長：所有人質平安獲釋
獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

德州猶太教堂挾持事件 1人質安然獲釋

德州猶太教堂挾持事件 1人質安然獲釋
德州猶太教堂傳人質遭挾持 拜登已獲通報

德州猶太教堂傳人質遭挾持 拜登已獲通報

熱門新聞

馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
聯邦發出的紓困款不需繳稅，若接到國稅局紓困款來信，千萬別扔掉。(美聯社)

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

2022-01-08 21:09
美國一名醫護人員在華盛頓州戴著N95口罩。（美聯社）

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

2022-01-11 07:50
美國首席防疫專家佛奇。 美聯社

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

2022-01-12 08:36
哈薩克燃料成本飆漲，引發民怨，爆發示威活動，當局還特地商請俄羅斯主導的集體安全條約組織（CSTO）進駐最大城阿拉木圖，協助維和。 路透

一文看懂：哈薩克怎麼了？

2022-01-08 13:59
墨西哥東北部新萊昂州蒙特雷市立醫院醫護人員6日在急診室治療染疫病患。路透

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

2022-01-08 07:33

超人氣

更多 >
獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光
時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」
2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）

2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）
郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻