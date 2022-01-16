德州猷太教堂遭挾持4人獲釋 綁匪要求釋放恐怖份子 已知身死

德州科利維爾的猶太教堂15日發生人質遭挾持案後，警方與快速反應部隊人員與在教堂內劫持人質的男子對峙長達數小時。（Getty Images）

德州 科利維爾(Colleyville)15日發生挾持人質事件，一名男子闖入當地一間猶太 會堂至少挾持四人與警方對峙，要求釋放一名試圖在阿富汗 殺害美國陸軍軍官而被判有罪的巴基斯坦恐怖分子；至截稿時為止，綁匪已身亡，四名人質均已獲釋。

根據多方面消息報導，事件發生於貝斯以色列公理會(Congregation Beth Israel)猶太會堂，當時正舉行彌撒，並在臉書直播，突然一名聲稱帶有炸彈的男子闖入，挾持一名拉比(rabbi，猶太教士)及另外三人。

德州州長艾伯特在當地時間晚上9點30分(美東時間晚間10點30分)左右發推特說：「所有人質都安全無恙地獲釋」。華盛頓郵報報導，在一聲巨響之後，猶太會堂附近爆發了類似槍聲的響聲。警方表示，儘管該男子聲稱持有炸彈，但當局尚未證實他是否攜帶武器，目前仍試圖找出他襲擊的動機。

事件發生後，科利維爾警方特種部隊、聯邦調查局(FBI)人員紛紛趕到現場，並疏散現場附近住居民，國土安全部也密切留意事件。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，拜登總統已經聽取這起案件的簡報；以色列總理班奈特(Naftali Bennett)也在推特上貼文說正在監控情勢，並祈禱人質的安全。

德州州長艾伯特(Greg Abbott)說，該州公共安全部的官員也在現場，強調努力爭取「最好且最安全的結果」。

劫持人質的嫌犯要求釋放被囚禁的恐怖分子西迪基，曾因向兩名美國軍官開槍服刑，疑與凱達組織有聯繫，遭判處86年監禁。(美聯社)

涉案男子自稱是在囚恐怖分子西迪基(Aafia Siddiqui)的兄弟，但當局未確定該名男子的身分。

被囚的西迪基據稱是巴基斯坦一名神經科學家；消息指出，西迪基與凱達組織(al-Qaida)有連繫，2010年她在阿富汗襲擊及企圖謀殺一名美軍軍官罪名成立，被法院裁定入獄86年，正在德州聯邦監獄內服刑。

這起事件發生時，該會堂正舉行安息日禮拜，並於臉書上直播；雖然直播影片上並未顯示著教堂內發生的事情，但當地媒體報導，直播期間可以聽到一名男子破口大罵，多次談及西迪基並要求與她對話，又大談伊斯蘭教，相信自己最終會死去等，直播後來中斷。

事發後，談判專家嘗試與該名男子對話。當地媒體報導，該名男子在會堂的直播期間經常破口大罵，多次談及西迪基並要求與她對話，又大談伊斯蘭教，相信自己最終會死去等，直播後來中斷。

科利維爾一名執法人員透露，被挾持為人質的拉比15日上午打電話給紐約市一間猶太會堂的拉比，聲稱遭人挾持及轉達釋放西迪基的要求；紐約市的拉比報警而揭發挾持人質事件。

FBI 達拉斯辦公室發言人丘蒙(Katie Chaumont )表示，警方接報後，在上午11時許派員趕到出事猶太會堂，並陸續撤離附近居民。她又說，暫時未有傷亡報告，但指由於情況不斷變化，很多執法人員正在現場。

消息指，在會堂直播期間，很多人都聽到這名男子稱西迪基為「姐姐」，但德州福和市(Fort Worth)美國伊斯蘭關係委員會執行主任賽義德(Faizan Syed)向美聯社表示，此人並不是西迪基的兄弟穆罕默德‧西迪基(Mohammad Siddiqui)。

科利維爾位於福和市東北約15哩，是一個居民約2萬6000人的社區，出事猶太會堂坐落在綠樹成蔭住宅區的大房子之間，周圍還有一所中小學及一個馬場。