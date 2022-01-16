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不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣

編譯孫梁／綜合15日電
變種病毒Omicron傳播力強，需要質量更好的口罩才能防控。圖為德州口罩生產廠家準備將N95口罩發往醫院。（路透）
變種病毒Omicron傳播力強，需要質量更好的口罩才能防控。圖為德州口罩生產廠家準備將N95口罩發往醫院。（路透）

部分人在疫情期間竭力避免感染，包括打第三針疫苗，但最終仍難免感染，一些人染疫後感到慶幸，表示終於不必擔憂再被染上。

北卡羅來納州威明頓(Wilmington)的史托姆(Daniel Storm)接種過三劑疫苗，感染後表示震驚，說他特別小心，極少社交，出門總戴口罩，但接著又感到釋懷，說感染使他有了更多防護力。

美國心理學會的心理學家維莉·懷特(Vaile Wright)表示，一些人總是害怕感染，長期處於焦慮狀態，一旦感染反而產生了輕鬆感，心中的焦慮釋放。

感染Omicron變種的人或許有理由輕鬆，研究顯示，Omicron毒株造成的症狀較輕，尤其是對已接種的群體。

但專家警告說，人們不應故意尋求感染，西北大學醫學院的哈維(Robert Havey)醫生說，每個人都應承擔社會和公共衛生的責任，避免自己感染以防再感染其他人，因為部分人染疫是輕症，但對有免疫缺陷、老年人和許多弱勢群體則威脅很大，包括對可能出現致命症狀的人以及不適合接種的人，如不滿五歲的兒童，而且一些人感染後會不會住院，仍有很大的不確定性，感染者不知道他們是否真的慶幸。

但哈維表示，無論是否接種，感染後至少在短期內，可增大社區避免再感染的機率。他說，感染就像打加強針，人體免疫系統的免疫力90天內不會降低，但這一優勢90天後將不復存在，因為自出現Omicron變種以來，在以前感染過的人中，再度感染者大幅增多。

哈維說，接種疫苗可增強對感染的防護力，但無論接種和沒有接種，都可能出現重新感染，染疫後產生的輕鬆感，不過是感覺上有了防護力。

專家認可感染不可避免的觀點，但認為並非每個人都必然感染。有跡象顯示，Omicron變種導致的染疫人數升高趨勢，在全國很快將達到峰值。哈維說，隨著峰值的臨近，疫情期間所強調的各種防護措施仍然重要，包括戴口罩、勤洗手、接種和加強針。懷特醫生說，即使是沒有感染的人，也有許多途徑可減少焦慮感，包括繼續採取防護措施，避免接觸高風險的群體。

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