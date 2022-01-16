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不準了？確診數難反映實際疫情 地方改看住院、病歿

編譯陳韻涵／綜合15日電
變種病毒Omicron傳播力強，需要質量更好的口罩才能防控。圖為德州口罩生產廠家準備將N95口罩發往醫院。（路透）
變種病毒Omicron傳播力強，需要質量更好的口罩才能防控。圖為德州口罩生產廠家準備將N95口罩發往醫院。（路透）

新冠肺炎疫情最熟悉的全國性指標，每州每日新增確診和地方病例統計，在變種病毒Omicron的影響下，無法一如過往般反映疫情實際情況，州與地方公衛部門準備改而注重染疫住院和病歿數據；紐約州要求醫院列出病患求診與住院的原因，定出新的指標，是否真為新冠病毒。

各州及地方衛生官員協會(Association of State and Territorial Health Officials)副主席梅里迪斯‧艾倫(Meredith Allen)說：「公衛數據旨在提供可讓民眾更安全且健康的數據，我們了解，每日病例統計並未提供這樣的指標訊息。」

Omicron肆虐以來，田納西州是目前全美唯一減少通報新增病例的州；專家預料，其他州將在Omicron疫情消退後跟進。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)上周要求醫院提供有意義的疫情數據，說明病患是否因為染疫而住院、就診，或因為其他因素求醫，或在醫院內檢測後才發現染疫。

每日新增確診仍是判定Omicron在全國迅速擴散的主要指標，但傳染病學者認為，這些數據僅可作為病毒傳播速度與方向的概略參考。

州與領地和流行病學者委員會(Council of State and Territorial Epidemiologists)執行主任珍妮‧漢米爾頓(Janet Hamilton)表示，由於檢測不足，居家檢測結果未通報，高比率的無症狀染疫者未能檢出，日增病例大多未通報，目前通報的染疫數字未能反映真實情況。

丕優研究中心(Pew Research Center)報導，上周每日新增確診約78萬1000人染疫，超過一年前Delta變種病毒肆虐時的日增25萬人高峰逾三倍；本月3日，Omicron病例單日新增突破100萬例。

然而，這並不代表較晚數周反映的住院和死亡也會增加，初步研究顯示，感染Omicron的症狀輕微，死亡率比其他變異株低。

漢米爾頓說：「我們不想一直告訴民眾有多少人染疫，卻不知道有多少人重症。」

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