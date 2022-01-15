美國情報指「俄特工」滲透烏克蘭 為入侵找藉口

美情報指莫斯科已安排特工潛人烏克蘭東部，將佯裝發動針對俄羅斯或烏克蘭境內親俄人士的攻擊，作為入侵行動的藉口。圖為烏克蘭境內的親俄分離主義分子。（路透）

在結束與俄羅斯 的密集外交周後，國防部發言人柯比 14日表示，情報顯示莫斯科安排一批秘密特工，在烏克蘭 東部執行「偽旗行動」(false-flag operation)，佯裝成對親俄部隊或烏國境內說俄語人士的攻擊，捏造藉口入侵烏克蘭；俄羅斯否認此事，反控美國捏造。

白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)13日表示，俄國可能重演2014年併吞克里米亞半島時的劇本；一位匿名的美國政府官員14日向有線電視新聞網(CNN)透露相關情報，指偽旗行動可能在1月中旬或2月中旬實施。

美情報指莫斯科已安排特工潛人烏克蘭東部，將佯裝發動針對俄羅斯或烏克蘭境內親俄人士的攻擊，作為入侵行動的藉口。圖為俄羅斯總統普亭觀看俄軍演習。（美聯社）

柯比：偽旗行動就在近月

CNN報導，情報顯示，這群俄羅斯特工接受過城市戰和爆炸物訓練，可能試圖策畫一起事件，作為俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)入侵烏克蘭的藉口。

柯比(John Kirby)14日在記者會證實此事說，非常可靠的情報顯示，可能會發生這些行動；行動將被包裝成對親俄部隊或烏國境內說俄語人士的攻擊，作俄國發兵的藉口。

柯比說，所謂秘密特工(operatives)，可能來自俄羅斯的情報部門、國安部門甚至軍隊，但他不願透露更多細節。

華盛頓郵報引述一名資深官員說法報導，這些秘密特工可能是俄羅斯支持在烏克蘭東部的分離主義者，頓內次克(Donetsk)和盧甘斯克(Lugansk)兩省在2014年宣布獨立，俄羅斯也一直支持該區域的部隊，對抗烏克蘭軍。

美情報指莫斯科已安排特工潛人烏克蘭東部，將佯裝發動針對俄羅斯或烏克蘭境內親俄人士的攻擊，作為入侵行動的藉口。圖為烏克蘭境內的親俄分離主義分子。（路透）

此外，傳聞俄羅斯在網路上散布烏克蘭蓄意挑釁的假訊息，以及烏克蘭14日宣稱政府網站遭遇攻擊；柯比說，雖然還無法確定就是俄羅斯，但過去俄國也曾行此舉，美國正在密切關注。

一名拜登政府資深官員表示，外界憂心破壞行動會發生在烏克蘭首都基輔，從而可伺機發動政變。

烏國：俄軍已接獲挑釁命令

烏克蘭國防部14日表示，俄羅斯特工準備好發動對俄羅斯軍隊的挑釁，構陷烏克蘭，「侵略國的軍隊已接獲命令，準備發起類似挑釁行動。」

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)14日表示，提議舉行一場美俄烏3國領導人的視訊會議，討論當前局勢。

俄羅斯：美國情報毫無根據

俄羅斯透過其國營媒體塔斯社(TASS)否認這些情報，稱這都是沒有根據、未獲證實的說法。

俄羅斯在美俄戰略穩定對話時表示「無意侵略烏克蘭」，美國副國務卿薛曼(Wendy Sherman)在北約-俄羅斯理事會會議結束後說，俄國仍未承諾願降低區域緊張情勢；俄羅斯態度轉硬，不斷釋放要終結外交互動，採取軍事手段的壓力。

柯比表示，美國相信普亭還沒決定要侵略烏克蘭，目前還有外交解決的空間與時間；若俄羅斯侵略烏克蘭，美國會提供烏克蘭安全協助，使其能自我防衛，也會以近200名在烏美軍的安全為優先，作出適當決定。