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烏克蘭70政府網站遭攻擊 駭客貼文「更糟的事將發生」

編譯潘勛／綜合14日電
連日來烏克蘭70個政府網站遭網路攻擊，駭客信息告訴烏克蘭人民「應害怕，更糟的事將發生」。圖為烏克蘭演習飛彈發射備戰。（美聯社）
連日來烏克蘭70個政府網站遭網路攻擊，駭客信息告訴烏克蘭人民「應害怕，更糟的事將發生」。圖為烏克蘭演習飛彈發射備戰。（美聯社）

駭客組織14日攻擊烏克蘭政府網站，短暫令大約70個網站癱瘓，雖未造成重大傷害，但時值俄國大軍屯駐俄、烏兩國邊境，網攻益增緊張態勢；這批駭客貼出信息稱，烏克蘭國民的個人資料已貼上網且被摧毀，要烏國人「應該害怕，曉得更糟的事即將發生」。

美聯社14日報導，但俄國同時也罕見表態，表示已逮捕過去鎖定美國事業體發動勒贖軟體攻擊的大型幫派成員。

兩起事件乍看無關，但顯見這段期間，各方鬥法狂熱無比；美國公開指責莫斯科派人滋事，準備找託詞入侵烏克蘭，同時凸顯網路安全依然是重大憂心問題；各造敵意升高，不僅真有爆發戰爭之虞，還可能引發網路攻擊，破壞烏克蘭，甚至美國。

白宮表示，拜登總統已聽取簡報，得知烏克蘭大約70個全國及地方政府單位的網站遭遇攻擊，但並未提到誰該為此負責。

連日來烏克蘭70個政府網站遭網路攻擊，駭客信息告訴烏克蘭人民「應害怕，更糟的事將...
連日來烏克蘭70個政府網站遭網路攻擊，駭客信息告訴烏克蘭人民「應害怕，更糟的事將發生」。圖為烏克蘭軍隊修築防禦工事備戰。（美聯社）

就算沒點明發動這次攻擊的一干人等，各方都懷疑是俄國所為；俄方發動網路攻擊、破壞烏克蘭的歷史斑斑可考。

烏克蘭網安單位SBU指初步調查顯示，與俄國情報單位掛鉤的駭客團體參與這次攻擊；大部分被攻擊的網站已恢復運作，所存內容並未遭竄改，個人資料也沒外洩。

白宮表示，仍在調查這次烏克蘭網站遭塗鴉攻擊帶來的影響，但形容迄今「影響有限」；白宮另歡迎俄國逮捕網路勒續團夥成員的消息。

莫斯科當局表示，這次逮人是應美國執法單位要求而為，被捕的一人與去年美國「殖民油管」(Colonial Pipeline)遭駭、多地供油短絀有關。

專家指出，俄國總統普亭可以動用網路攻擊，就讓烏克蘭及其他以前加入蘇聯、現想加入北約的國家發生動蕩。

由俄國、烏克蘭及波蘭駭客聯合貼出的訊息稱，烏克蘭政府網遇襲事件，烏國人該當害怕，曉得更慘的事還要發生；但波蘭政府回應指出，俄國長久以來散播假消息，這則訊息裡的波蘭人錯誤百出，而且顯然不是波蘭本地人口音。

全球風險智庫「歐亞集團」(Eurasia Group)指出，烏國網站遭塗鴉事件不必然意味俄軍即將動手，畢竟塗鴉只算低階網攻；14日網攻只算派出網路水軍，放話給烏克蘭人，指更慘的還在後頭。

烏克蘭 俄國 駭客

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