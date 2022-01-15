重燃冷戰對峙？美放話支持烏克蘭境內反抗軍

美情報指莫斯科已安排特工潛人烏克蘭東部，將佯裝發動針對俄羅斯或烏克蘭境內親俄人士的攻擊，作為入侵行動的藉口。圖為俄軍坦克12日演習。（美聯社）

拜登政府目前釋出警告，指俄國 若入侵烏克蘭 ，美國將支持俄國所把持烏境的反抗軍力量；如何支援、資助的細節猶待敲定，但美方光是放話，想顛覆俄國目標，便讓新冷戰對峙的幽靈再現，未來大國衝突就不再只是紙上談兵。

紐約時報14日報導，美方官員多年來對於要軍援烏克蘭多少，一直只是私下談談，但目前出現大轉折，公開放話說，一旦俄國入侵烏克蘭，要支持俄軍盤踞區的烏克蘭反抗軍。

美國在阿富汗 的表現，顯示美軍打游擊戰很蹩腳；但軍事專家指出，如果只是金援當地反抗軍，就另當別論。

拜登總統尚未決定要武裝烏國反抗軍到什麼地步，俄國下一步會怎麼出招仍不明朗，也不清楚俄國總統普亭是否只打算發動網路攻擊；駭客14日癱瘓烏克蘭政府數十個網站。

拜登政府官員開始釋出訊息給俄方，稱就算陳列在俄、烏邊境的10萬俄軍真能迅速奪下烏國領土，普亭最後也會發現，入侵付出的軍事損失代價極大。

美情報指莫斯科已安排特工潛人烏克蘭東部，將佯裝發動針對俄羅斯或烏克蘭境內親俄人士的攻擊，作為入侵行動的藉口。圖為俄軍坦克去年12月演習。（美聯社）

前北大西洋公約組織(NATO)最高統帥、海軍退伍四星上將史塔伏瑞迪斯(James Stavridis)表示，普亭真派大軍入侵烏國，美國及北約提供的軍事協助如情報、網路戰、反裝甲、防空武器，以及攻擊性海軍導彈，將大幅提升；如果局勢轉變到要在烏克蘭策動反抗軍，普亭會了解到美國在阿富汗跟反抗軍作戰20年，懂得如何訓練、武備及強化反抗軍。

史塔伏瑞迪斯指出，1970年代末期到1980年代，美國曾支援阿富汗穆斯林游擊隊反抗蘇聯入侵；真要支援烏克蘭反抗軍，其規模會讓幫忙阿富汗人對付蘇聯相形見絀。

國防部長奧斯丁及參謀首長聯席會議主席密利上將最近致電俄國對口官員時均警告說，俄軍在烏克蘭就算快速取勝，接下來要遭逢的血腥的反抗戰爭，其規模將類似當初趕走蘇聯的阿富汗反抗軍。

美方高階官員與盟國討論時也表明，美國將幫忙任何烏克蘭反抗軍，中央情報局在暗中，國防部則公開為之。

官員們本周也談到幫忙烏克蘭反抗軍的計畫，例如在北約東緣國家波蘭、羅馬尼亞及斯洛伐克協訓，再讓反抗軍滲透進出烏克蘭；碰到俄軍進攻，美國及北約除開武器及後勤支援，還會提供醫療、公共服務甚至避難所，美國幾乎肯定會提供武器。