我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔教授陳剛被捕1年 司法部撤銷「間諜」指控

免費新冠家用快篩劑 1/19起上網預訂 最快一周寄達

重燃冷戰對峙？美放話支持烏克蘭境內反抗軍

編譯潘勛／綜合14日電
美情報指莫斯科已安排特工潛人烏克蘭東部，將佯裝發動針對俄羅斯或烏克蘭境內親俄人士的攻擊，作為入侵行動的藉口。圖為俄軍坦克12日演習。（美聯社）
美情報指莫斯科已安排特工潛人烏克蘭東部，將佯裝發動針對俄羅斯或烏克蘭境內親俄人士的攻擊，作為入侵行動的藉口。圖為俄軍坦克12日演習。（美聯社）

拜登政府目前釋出警告，指俄國若入侵烏克蘭，美國將支持俄國所把持烏境的反抗軍力量；如何支援、資助的細節猶待敲定，但美方光是放話，想顛覆俄國目標，便讓新冷戰對峙的幽靈再現，未來大國衝突就不再只是紙上談兵。

紐約時報14日報導，美方官員多年來對於要軍援烏克蘭多少，一直只是私下談談，但目前出現大轉折，公開放話說，一旦俄國入侵烏克蘭，要支持俄軍盤踞區的烏克蘭反抗軍。

美國在阿富汗的表現，顯示美軍打游擊戰很蹩腳；但軍事專家指出，如果只是金援當地反抗軍，就另當別論。

拜登總統尚未決定要武裝烏國反抗軍到什麼地步，俄國下一步會怎麼出招仍不明朗，也不清楚俄國總統普亭是否只打算發動網路攻擊；駭客14日癱瘓烏克蘭政府數十個網站。

拜登政府官員開始釋出訊息給俄方，稱就算陳列在俄、烏邊境的10萬俄軍真能迅速奪下烏國領土，普亭最後也會發現，入侵付出的軍事損失代價極大。

美情報指莫斯科已安排特工潛人烏克蘭東部，將佯裝發動針對俄羅斯或烏克蘭境內親俄人士...
美情報指莫斯科已安排特工潛人烏克蘭東部，將佯裝發動針對俄羅斯或烏克蘭境內親俄人士的攻擊，作為入侵行動的藉口。圖為俄軍坦克去年12月演習。（美聯社）

前北大西洋公約組織(NATO)最高統帥、海軍退伍四星上將史塔伏瑞迪斯(James Stavridis)表示，普亭真派大軍入侵烏國，美國及北約提供的軍事協助如情報、網路戰、反裝甲、防空武器，以及攻擊性海軍導彈，將大幅提升；如果局勢轉變到要在烏克蘭策動反抗軍，普亭會了解到美國在阿富汗跟反抗軍作戰20年，懂得如何訓練、武備及強化反抗軍。

史塔伏瑞迪斯指出，1970年代末期到1980年代，美國曾支援阿富汗穆斯林游擊隊反抗蘇聯入侵；真要支援烏克蘭反抗軍，其規模會讓幫忙阿富汗人對付蘇聯相形見絀。

國防部長奧斯丁及參謀首長聯席會議主席密利上將最近致電俄國對口官員時均警告說，俄軍在烏克蘭就算快速取勝，接下來要遭逢的血腥的反抗戰爭，其規模將類似當初趕走蘇聯的阿富汗反抗軍。

美方高階官員與盟國討論時也表明，美國將幫忙任何烏克蘭反抗軍，中央情報局在暗中，國防部則公開為之。

官員們本周也談到幫忙烏克蘭反抗軍的計畫，例如在北約東緣國家波蘭、羅馬尼亞及斯洛伐克協訓，再讓反抗軍滲透進出烏克蘭；碰到俄軍進攻，美國及北約除開武器及後勤支援，還會提供醫療、公共服務甚至避難所，美國幾乎肯定會提供武器。

烏克蘭 俄國 阿富汗

上一則

更新指引 CDC：布口罩防護差 應依情況選擇最合適口罩

下一則

「防監控」美跟進建議冬奧選手 勿帶手機到北京

延伸閱讀

關係好轉？俄應美要求 搗毀橫行全球的駭客組織REvil

關係好轉？俄應美要求 搗毀橫行全球的駭客組織REvil
拜登上任將滿一年 19日開記者會和全民談話

拜登上任將滿一年 19日開記者會和全民談話
「兒童抵稅」政策未延長 逾3000萬家庭本周末起失福利

「兒童抵稅」政策未延長 逾3000萬家庭本周末起失福利
共和黨州議員出招 提案將非法移民送往拜登家鄉

共和黨州議員出招 提案將非法移民送往拜登家鄉

熱門新聞

馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
聯邦發出的紓困款不需繳稅，若接到國稅局紓困款來信，千萬別扔掉。(美聯社)

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

2022-01-08 21:09
美國一名醫護人員在華盛頓州戴著N95口罩。（美聯社）

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

2022-01-11 07:50
美國首席防疫專家佛奇。 美聯社

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

2022-01-12 08:36
墨西哥東北部新萊昂州蒙特雷市立醫院醫護人員6日在急診室治療染疫病患。路透

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

2022-01-08 07:33
哈薩克燃料成本飆漲，引發民怨，爆發示威活動，當局還特地商請俄羅斯主導的集體安全條約組織（CSTO）進駐最大城阿拉木圖，協助維和。 路透

一文看懂：哈薩克怎麼了？

2022-01-08 13:59

超人氣

更多 >
免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂
超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水
15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世

15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世
共和黨州議員出招 提案將非法移民送往拜登家鄉

共和黨州議員出招 提案將非法移民送往拜登家鄉
戴口罩為何還被傳染？醫提出「正確戴口罩」7大建議

戴口罩為何還被傳染？醫提出「正確戴口罩」7大建議