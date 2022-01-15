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「防監控」美跟進建議冬奧選手 勿帶手機到北京

編譯陳韻涵／綜合14日電
北京冬奧開幕在即，美國奧委會繼英、加之後，14日建議冬奧選手勿帶手機到北京，可購買當地手機用完即丟，以防被中國監控。圖為北京冬奧奧運村。(美聯社)
北京冬奧開幕在即，美國奧委會繼英、加之後，14日建議冬奧選手勿帶手機到北京，可購買當地手機用完即丟，以防被中國監控。圖為北京冬奧奧運村。(美聯社)

考量網路犯罪與監控風險，英國、加拿大和荷蘭奧委會先後建議選手與代表團成員，別帶個人手機赴北京參加冬季奧運；美國也加入陣營，建議運動員到當地再購用拋棄式手機，並隨時留意網路安全。

美國奧運與殘奧委員會鼓勵國家代表隊成員別帶自己的手機，參加2月4日揭幕的北京冬奧；基於可能遭監控考量，使用拋棄式手機。

中國政府大規模監視其人民，常禿審查傷害中國利益的社群貼文；這項指南建議：「每個裝置、通訊、傳輸和網路活動都可能被監控，裝置可能遭惡意軟體破解，對未來使用造成負面影響。」

美國奧委會這項奧運行前建議，與之前的奧運指南不同；當局以往只建議運動員，遵守當地法規並尊重主辦國的文化。

對國手而言，在奧運期間使用拋棄式手機，讓他們難以與親友保持聯繫，而且這種手機大多無法國際漫遊；此外，也可能會對於運動員透過社群媒體分享比賽成果形成困難，社群推廣是運動員博取廠商青睞和潛在合約的重要工具。

北京冬奧開幕在即，美國奧委會繼英、加之後，14日建議冬奧選手勿帶手機到北京，可購...
北京冬奧開幕在即，美國奧委會繼英、加之後，14日建議冬奧選手勿帶手機到北京，可購買當地手機用完即丟，以防被中國監控。(美聯社)

不只美國建議運動員使用拋棄式手機，加拿大、英國和荷蘭亦然。

加拿大奧委會表示，北京冬奧是網路犯罪的大好機會，建議參加北京冬奧者謹慎留意，把個人電子產品留在家中，奧運期間使用的裝置，盡可能留下最少的個人訊息，並隨時維持良好的網路衛生(cyber hygiene，透過軟體或複雜密碼保障數位資訊安全) 。」

英國奧委會也證實頒布數位裝置建議，讓出席人員自行選擇；荷蘭當局則表示，會發拋棄式手機給代表團，並在返荷後銷毀。 

各國奧運官員被提醒出席奧運可能面臨網路威脅風險並不罕見，多國政要和名人匯聚一堂，奧運成為駭客眼中的肥羊。 

中方一度要求參與北京奧運的人員使用中國數位貨幣，此消息招致美方批評；華爾街日報就此徵詢北京冬奧舉辦方，本周收到「運動員與相關人士不會被要求下載或使用中國數位貨幣」的答復。

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