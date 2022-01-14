葛理漢：麥康諾必須支持川普 才能續任共和黨團領袖

共和黨籍聯邦參議員葛理漢（圖）揚言，參議員麥康諾若想繼續擔任參院共和黨領袖，就必須支持前總統川普。（美聯社）

共和黨 籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)12日晚間接受福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)專訪時說，麥康諾 (Mitch McConnell)若想繼續擔任參院共和黨領袖，就必須支持前總統川普 。

下個月將滿80歲的麥康諾11日接受媒體訪問時說，今年底將爭取繼續擔任參院共和黨領袖。

不過，麥康諾經常被川普點名批評，包括將1月6日國會暴動怪罪麥康諾，並譴責麥康諾支持拜登政府的1兆元基礎建設法案。

葛理漢12日晚間被漢尼提問到是否支持麥康諾續任共和黨團領袖時說，對於共和黨高層與川普交惡感到憂心；葛理漢說：「如果在眾院或參院想當共和黨團領袖，就必須跟川普擁有良好的工作關係(working relationship)。

葛理漢說，麥康諾力推川普稅改政策值得肯定，還在川普任內讓三名大法官進入最高法院，但如果要擔任共和黨團領袖，「我不會投票給沒辦法跟川普保持工作關係的人」。

他也說，共和黨必須團結，「展現與自由派民主黨員之間的差別」；他說，共和黨必須徹底執行川普「美國優先」(America First)政策，並與川普保持良好關係，「否則我將不會投票支持」。他表示：「如果你做不到這些，你將註定失敗」。

麥康諾從2015年至2021年間擔任參院多數黨領袖，2007年至2015年間則為少數黨領袖；他在2020年大選中贏得肯塔基州聯邦參議員「七連霸」。

新聞周刊(Newsweek)分析，共和黨內迄今似乎沒有出現想要與麥康諾爭奪共和黨團領袖的對手。

印地安納州聯邦參議員布朗恩(Mike Braun)對新聞網站「國會山莊報」(The Hills)表示，麥康諾與川普之間的較勁，「我覺得時間久了之後，問題將自然解決」。