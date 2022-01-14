我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

葛理漢：麥康諾必須支持川普 才能續任共和黨團領袖

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍聯邦參議員葛理漢（圖）揚言，參議員麥康諾若想繼續擔任參院共和黨領袖，就必須支持前總統川普。（美聯社）
共和黨籍聯邦參議員葛理漢（圖）揚言，參議員麥康諾若想繼續擔任參院共和黨領袖，就必須支持前總統川普。（美聯社）

共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)12日晚間接受福斯新聞網(Fox News)主播漢尼提(Sean Hannity)專訪時說，麥康諾(Mitch McConnell)若想繼續擔任參院共和黨領袖，就必須支持前總統川普

下個月將滿80歲的麥康諾11日接受媒體訪問時說，今年底將爭取繼續擔任參院共和黨領袖。

不過，麥康諾經常被川普點名批評，包括將1月6日國會暴動怪罪麥康諾，並譴責麥康諾支持拜登政府的1兆元基礎建設法案。

葛理漢12日晚間被漢尼提問到是否支持麥康諾續任共和黨團領袖時說，對於共和黨高層與川普交惡感到憂心；葛理漢說：「如果在眾院或參院想當共和黨團領袖，就必須跟川普擁有良好的工作關係(working relationship)。

葛理漢說，麥康諾力推川普稅改政策值得肯定，還在川普任內讓三名大法官進入最高法院，但如果要擔任共和黨團領袖，「我不會投票給沒辦法跟川普保持工作關係的人」。

他也說，共和黨必須團結，「展現與自由派民主黨員之間的差別」；他說，共和黨必須徹底執行川普「美國優先」(America First)政策，並與川普保持良好關係，「否則我將不會投票支持」。他表示：「如果你做不到這些，你將註定失敗」。

麥康諾從2015年至2021年間擔任參院多數黨領袖，2007年至2015年間則為少數黨領袖；他在2020年大選中贏得肯塔基州聯邦參議員「七連霸」。

新聞周刊(Newsweek)分析，共和黨內迄今似乎沒有出現想要與麥康諾爭奪共和黨團領袖的對手。

印地安納州聯邦參議員布朗恩(Mike Braun)對新聞網站「國會山莊報」(The Hills)表示，麥康諾與川普之間的較勁，「我覺得時間久了之後，問題將自然解決」。

共和黨籍聯邦參議員葛理漢揚言，參議員麥康諾（圖）若想繼續擔任參院共和黨領袖，就必...
共和黨籍聯邦參議員葛理漢揚言，參議員麥康諾（圖）若想繼續擔任參院共和黨領袖，就必須支持前總統川普。（Getty Images）

共和黨 麥康諾 川普

上一則

國會暴動調查大進展 司法部首提「陰謀煽動叛亂」指控

下一則

參議員曼欽、席納瑪反廢「費力把事拖」拜登餐會踢鐵板

延伸閱讀

強推投票權法 拜登喊改革 麥康諾：放棄理性、妖言惑眾

強推投票權法 拜登喊改革 麥康諾：放棄理性、妖言惑眾
國會暴亂案 麥卡錫拒絕配合約談 控調查非法

國會暴亂案 麥卡錫拒絕配合約談 控調查非法
葛理漢：麥康諾必須支持川普 才能續任共和黨團領袖

葛理漢：麥康諾必須支持川普 才能續任共和黨團領袖
「偷竊選舉論」被駁 川普掛斷採訪電話

「偷竊選舉論」被駁 川普掛斷採訪電話

熱門新聞

馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
聯邦發出的紓困款不需繳稅，若接到國稅局紓困款來信，千萬別扔掉。(美聯社)

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

2022-01-08 21:09
美國一名醫護人員在華盛頓州戴著N95口罩。（美聯社）

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

2022-01-11 07:50
美國首席防疫專家佛奇。 美聯社

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

2022-01-12 08:36
墨西哥東北部新萊昂州蒙特雷市立醫院醫護人員6日在急診室治療染疫病患。路透

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

2022-01-08 07:33
哈薩克燃料成本飆漲，引發民怨，爆發示威活動，當局還特地商請俄羅斯主導的集體安全條約組織（CSTO）進駐最大城阿拉木圖，協助維和。 路透

一文看懂：哈薩克怎麼了？

2022-01-08 13:59

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款