國會暴動調查大進展 司法部首提「陰謀煽動叛亂」指控

調查2021年1月6日國會山莊暴動案的司法部，13日向極右民兵團體「守誓者」(Oath Keepers)的創辦人羅茲及另10名成員首度提出「陰謀煽動叛亂」指控。圖為守誓者成員在暴亂中。（路透）

執法人士指出，司法部 調查2021年1月6日國會山莊暴動案後，已向極右民兵團體「守誓者」(Oath Keepers)的創辦人羅茲(Stewart Rhodes)及另10名成員首度提出「陰謀煽動叛亂」指控，代表司法部對暴動案的調查行動急劇升高，另反駁共和黨 淡化暴動案的種種舉動。

美聯社13日報導，雖然暴動案發生近一年來，司法部已對有關人士提出數百次控告，但動用到「陰謀煽動叛亂」還是頭一次。

國會山莊暴動案調查規模之大，為司法部史上之最，700多人已被捕並控以聯邦罪名，指控守誓者民兵組織犯下陰謀煽動叛亂，不僅代表偵辦行動升高，還凸顯行動已進入收關階段。提出「陰謀煽動叛亂」罪名，也駁斥了一些共和黨國會議員沆瀣一氣、愈來愈高的聲浪；共和黨公開挑戰國會山莊暴動案，說全案並不嚴重，理由是沒人遭控以煽動叛亂或叛國罪名。

起訴書指稱，守誓者耗時數周討論要如何推翻2020年選舉結果，另購買武器，制定作戰計畫，以包圍國會山莊；上人等頻頻在聊天室談及暴力的光景，以及有必要如羅茲所言，讓國會「嚇得屁滾尿流」。

執法單位指出，守誓者及其同夥的舉動彷彿前往國會山莊開戰，事先就討論武器及訓練；檢方表示，事發前幾天，一名被告發簡訊談到要弄一艘船，把武器載送過波多馬克河，交給等在當地的人馬。

檢警指出，暴動案當天，幾名守誓者成員身裝迷彩戰鬥服，以戰鬥編組的隊形，由群眾中突破，進入國會山莊，而被監視鏡頭拍下來；起訴書中指出，守誓者的兩個戰鬥編組進入之後，第一編組再分散，分頭前往眾院 及參院，第二編組負責與駐守國會圓頂大廳(Capitol Rotunda)的員警對峙。

起訴書另指，守誓者在華府外駐紮有兩支擁槍「快速反應部隊」，「支援他們的陰謀，阻止政權合法轉移」。

56歲的德州人羅茲及亞利桑納州民、63歲的瓦列霍(Edward Vallejo)已在13日落網；另九人已因攻擊行動遭刑事起訴。

檢方很少動用煽動罪名，另很難在法院攻防取勝，但假如被告遭有罪定讞，刑期會大增至20年，而其他陰謀罪名最多只判5年。