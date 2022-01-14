參議員曼欽、席納瑪反廢「費力把事拖」拜登餐會踢鐵板

民主黨中間派要角、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)表示，反對廢除的「費力把事拖」議事規則。 (美聯社)

為了推動投票權法在參院 過關，拜登 總統13日親赴國會，和民主黨 籍參議員舉行閉門午餐會爭取支持，卻無功而返；拜登在餐會後對媒體說：「坦白講，我不知道我們能不能讓法案通過。」

「華爾街日報」分析指出，拜登必須面對政治現實，民主黨高層顯然找不到讓法案能在參院繼續前進的管道，僅僅兩天前，拜登才在喬治亞州發表演說，直指美國民主面臨嚴重威脅，懇求國會議員讓投票權法案過關。

拜登與參院民主黨團舉行閉門午餐會後對表示，對於投票權法案還是存有希望，投票權改革是民主黨施政優先項目，「可以肯定的是，就像過去其他重大民權法案的立法過程一樣，如果第一次失敗了，我們可以捲土重來，再接再厲」。

華爾街日報指出，拜登對法案能否通過的保守評估，反映民主黨面臨的微妙考驗，民主黨參議員都支持為行使投票權設立聯邦規範，出現意見分歧的癥結則在於是否要透過修改參院議事規則，讓投票權法案得以通過。

兩黨在參院各占50席的態勢之下，法案表決過關必須達到60票門檻，對民主黨而言如同難以跨越的障礙，若修改議事規則便能讓投票權法案以簡單多數決即可表決通過。

拜登與參院民主黨團午餐會之前不久，民主黨中間派關鍵人物之一、亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)在參院發言重申不支持廢除60票表決門檻的「費力把事拖」(filibuster)議事規則；民主黨如果要修改議事規則，必須全體民主黨參議員支持，才能完成。

席納瑪發言之後，另一位民主黨中間派要角西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)跟進表示，反對廢除的「費力把事拖」議事規則。報導指出，民主黨原本期盼曼欽、席納瑪改變心意，但兩人相繼發言後，勢態已相當明朗。

至於不支持修改議事規則的理由，席納瑪說，兩黨在參院各半，民主黨在眾院只有些微領先，「因此選民希望的是兩黨應該合作，要共同為美國做事」。