12月物價指數年增幅7% 40年來首見

12月物價指數年增幅創40年來最大。（路透）

新冠疫情 導致供需失衡，加上政府刺激經濟復甦的措施，使得美國去年通膨創下近40年來最快成長速度；根據聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)12日公布數據，去年12月消費者物價指數(CPI)年增7%，也較11月增上漲0.5%；這是1982年以來最大增幅，也是連三個月通膨超過6%。

上次出現如此高的CPI年增幅是在1982年6月，但昔今情況大不同；如今通膨持續高漲，但1982年的數據卻已是1980年達到14.8%的高峰後開始下降的數據，當時卡特擔任總統，伊朗和伊拉克之間爆發兩伊戰爭持續推升油價。

現在新冠疫情持續搗亂供應鏈 ，貨物和原物料短缺，加上消費者強烈需求，以及政府刺激經濟方案，都進一步推升通膨。

由於新冠疫情造成供需失衡，汽車、家具等其他耐久財價格依舊是通膨高漲的主因，多數經濟學者預期，隨著新冠疫情對經濟活動的影響減退，通膨也會消減；12月二手車和卡車物價年增37.3%，家用家具則年增17.3%。

經濟學者與聯準會預期，隨著供應堵塞問題解決和需求正常化，今年通膨可見緩解；但Omicron變種病毒又為經濟前景帶來新的不確定性，通膨成為疫情經濟復甦的最大威脅，也可能是政治風險的一大因素。

聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)11日在國會聽證會上表示，今年供應鏈問題能有所緩解，且有助壓低通膨；不過，他也指出，美國勞動力縮減，可能成為助長通膨的另一個問題，也許更甚供應鏈問題。

拜登 總統12日就最新通膨數據表示，聯邦政府就緩解物價上漲速度已有進展，但也坦言需要更努力為美國家庭降低成本。

「過去一個月總體通貨膨脹率已實質下降，油價和食物價格均下跌，今日報告說明我們已有效減緩物價攀升速度。」拜登說：「與此同時，這份報告也凸顯物價仍舊太高，壓縮家庭預算，我們仍有更多工作要做。」

「通膨是全球挑戰，幾乎每個已發展國家歷經新冠經濟不景氣後都會出現。」拜登說：「美國很幸運，我們是全球成長最快的經濟體之一，這一部分得歸功於『美國救援法案』(American Rescue Plan)，讓我們可以因應物價上漲，並維持強大穩定的經濟成長。」