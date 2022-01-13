自煮成本漲更猛 餐廳祭促銷搶客

食物價格升高，在家吃飯的成本漲得比外食更快。(Getty Images)

餐館和食品店的購物者都面臨食物價格升高的壓力，但在家吃飯的成本漲得比外食更快，使餐館看到有機會搶回在疫情 期間失去的顧客。

勞工部 12日公布報告顯示，在家吃飯的成本過去一年升高6.5%，尤以肉類、禽類、海鮮和蛋類的價格上漲最大，而外食成本的漲幅是6%，為1982年以來最高。

試圖從疫情危機中翻身的餐館業如今不僅要與同行競爭，而且還要同食品店和送餐服務的行業搶顧客，2020年消費者的食物支出中有51.9%是在家吃飯，為2008年以來首次消費者的外食支出不到一半。

儘管看到商機，但餐館迄今仍未全面復甦，新一輪的疫情又成為餐館業振興的障礙，截至1月2日的一周，餐館的經營額低於12月上半月，表明消費者到餐館吃飯依然小心謹慎。

在家吃飯的成本漲得比外食快，餐館看到有機會搶回在疫情期間失去的顧客。(Getty Images)

但美國銀行的分析認為，食物漲價後，在家吃飯和外食之間的成本差異對餐館有利，使消費者更願選擇外食，從而有助於提升餐館行業今年上半年的業績，但這一有利趨勢下半年將會遞減。

與食品店的購物一樣，餐館也面臨食物漲價，但餐館有降低食物價格的更多手段，Domino's披薩店執行長艾里森(Ritch Allison)表示，他的連鎖店今年的食物價格預計上漲8%，比常年高出三到四倍，公司準備推出一系列促銷，在保證披薩店利潤 的同時，避免給顧客帶來太大衝擊。

但更多連鎖餐館對食物成本的升高無法視而不見，Checkers & Rally's店執行長艾倫(Frances Allen)表示，連鎖店的價格去年夏天升高6%，今年初又上漲6%，不過公司準備為顧客提供更高品質的餐食，「我們的收費高了，但顧客可得到更高品質的食物」。