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民調：經濟、疫情因素 拜登支持率跌至33%新低

美國飆到「40年來最高」的7%通膨率…代表什麼？

二手車、房租、成衣…上月漲最多 升息前或有購屋潮

編譯柯立偉／綜合12日電
去年12月的消費者物價指數上漲，二手車價也上漲。(美聯社)
去年12月的消費者物價指數上漲，二手車價也上漲。(美聯社)

去年以來，通貨膨脹指數日益增加，使全美物價水準節節高升；聯邦勞工部12日公布去年12月的「消費者物價指數」(Consumer Price Index, CPI)顯示，二手車、租金、居家用品、成衣及醫療保健是導致物價上升的最直接因素，與2020年12月相比，消費指數整體上升7%。

報告同時指出，能源與食品價格的波動較大，其中能源支出在過去一年中漲幅高達49.6%，而食品支出的漲幅則約為12.6%；雖相比於2021年11月成長速度有所放緩，但漲價的速度仍是31年來首見；聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)就預告今年幾乎肯定加息，增加借貸成本以鼓勵消費者減少支出。

去年12月的消費者物價指數上漲，油價也上漲。(美聯社)
去年12月的消費者物價指數上漲，油價也上漲。(美聯社)

事實上，聯準會雖未正式宣布加息，但民間銀行的放貸利率已有調升跡象，因此導致有意購屋者為搶到「好利率」而加速申辦貸款流程，專家指這可能掀起一波購屋熱潮。

美國房貸銀行協會(MBA)經濟與工業預測副總裁坎恩(Joel Kan)說：「由於Fed上周釋出今年會加息的訊號，導致幾乎所有類型的貸款利率都顯著上升。」因此，透過傳統以及聯邦住宅管理局(FHA)和退伍軍人管理局(VA)申辦房貸再融資的民眾顯著增加。」

沒能搶在正式加息前申辦到「好利率」房貸的民眾，可能只能選擇繼續租房，但通貨膨脹也使租金壓力直線上升，勞工部數據顯示去年12月的平均租金比去年11月上升0.4%，導致租房家庭租金所占家庭支出比上升，不只為租房族帶來不小的壓力，也可能因此牽動今年年底的期中選舉。

租金追蹤網站「公寓清單」(Apartment List)經濟學者波波夫(Igor Popov)就表示，去年下半年度房屋租金開始明顯上漲，至年底成長速度略有放緩，但整體而言漲價趨勢仍在；房地產公司Zillow首席經濟學者塔克 (Jeff Tucker)也說：「特別是在城郊地區，今年的租金成長會延續去年年底『略有放緩』的趨勢，但仍會繼續上升，目前沒有看到回跌的跡象。」

租金 利率 勞工部

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