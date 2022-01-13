通膨為何這麼高？今年可降低？學者：還有1隱憂

加州民眾在超市購物，去年12月消費者物價指數較前一年同期上漲7%。(Getty Images)

去年12月消費者物價指數(Consumer Price Index，CPI)較2020年同期上漲7%，儘管扣除能源、食品等「核心」項目，仍比前年同期高5.5%，引發外界憂慮通膨為什麼這麼高，以及何時會降低；經濟學者預期物價漲勢下半年就會緩解，特別是供應鏈 回復常軌後。

美聯社報導指出，物價上漲其實是經濟健康發展的結果；2020年春新冠疫情爆發後，民眾在家避疫，百業蕭條，2200萬人失業，公司減少投資，店家延緩進貨，經濟大退縮；但在政府大筆挹注「紓困 」經費及降息政策下，經濟很快又恢復活力，疫苗推出後，消費者又大舉上餐廳、出門旅行、逛街購物，「報復性」消費，需求過大，反而出現供不應求現象。

加上全球供應鏈出問題，原物料及人工等生產成本上升，業者因此漲價因應。

邁阿密海灘一家商店樹窗張貼折扣的標誌，去年12月消費者物價指數較前一年同期上漲7%。(Getty Images)

難怪前財政部長桑默斯等人，批評拜登的1.9兆元紓困政策，發給每人1400元支票 ，讓過熱的經濟火上加油；事實上，聯準會和白宮就是因為害怕重演2008年的經濟大衰退，才勇於發錢救市。

經濟學家加斯奇(Ellen Gaske)指出，紓困經費規模過大，還直接補助家戶開支，加大每戶人家的購買力，又碰上病疫引起的供應鏈失調，物價上漲就成為市場的壓力閥了。

既然通膨「大勢」已定，漲勢何時才會停呢？美聯社說，只要企業界還在苦苦追趕消費者對貨品及服務的需求，物價的漲勢不會減弱；就業市場去年增加了破紀錄的640萬個職缺，注定美國消費著出手大買不論後院桌椅或電子產品的日子還會持續下去。

政府今年不太可能再寄紓困支票給國人，大家便會縮減開支；加斯奇預計物價漲勢下半年會平息下來，但一大變數是Omicron變種病毒；一旦它又迫使大家在家避疫減少消費，或迫使港口、商店關閉，可能又會打亂供應鏈，埋下新一波通膨因子。