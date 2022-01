Omicron感染達高峰 食藥局代局長：多數美國人終會染疫

食藥局代理局長珍妮特·伍考克在參院聽證時說,照疫情模式推演,多數美國人終將感染新冠。(路透)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)代理局長珍妮‧伍考克(Janet Woodcock)11日在參院聽證會上表示,多數美國人終究會感染新冠病毒;華盛頓大學(UW)與德州大學(UT)的疫情 模型顯示,Omicron 感染已達到高峰,住院和死亡率將升高;另據南非 兩項研究顯示,感染Omicron的無症狀患者多於感染其他變種病毒的對象,可能造成Omicron迅速擴散的主因。

聯邦疾病防治中心(CDC)最新數據顯示,全美平均日增68萬例確診。

參院健康、教育、勞工和退休金委員會11日就新冠肺炎疫情召開聽證會,伍考克在會中說:「現在很難評估實際情況,大多數國人會染疫。」

傳染力強的Omicron迅速在美擴散,伍考克表示,過去遏止病毒的方法難以應對現況;她說:「我們現在要做的是,確保醫院可持續運作、大眾運輸等民生必需服務不受影響。」

華盛頓大學(University of Washington)醫學院的衛生指標與評估研究院(Institute for Health Metrics and Evaluation)模型顯示,全美疫情已在6日達高峰。

奧斯汀德州大學(University of Texas, Austin)的「新冠病毒建模聯盟」(COVID-19 Modeling Consortium)則指出,疫情會在9日到13日間達高峰。

該聯盟主任蘿倫‧邁爾斯(Lauren Ancel Meyers)說:「那是最悲觀與最樂觀的情況。」

另外,南非兩項臨床試驗顯示,Omicron染疫病患的無症狀比率高於其他毒株,可能解釋了Omicron迅速擴散的原因。

南非去年11月發現Omicron,當地一項研究在Omicron病歷上月激增時進行,另一項研究幾乎同時採樣以檢驗新冠疫苗效能,結果發現大多數Omicron確診者未出現症狀。

南非研究在評估嬌生(Johnson & Johnson)的單劑式新冠疫苗效能時發現,Omicron帶原者無症狀的比率為16%,但在之前的變種病毒如Beta和Delta肆虐時,無症狀者只有2.6%。