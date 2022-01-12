我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

阿茲海默症新藥 紅藍卡減少給付 只給臨床實驗病患

Omicron感染達高峰 食藥局代局長：多數美國人終會染疫

編譯陳韻涵／綜合11日電
食藥局代理局長珍妮特·伍考克在參院聽證時說，照疫情模式推演，多數美國人終將感染新冠。(路透)
食藥局代理局長珍妮特·伍考克在參院聽證時說，照疫情模式推演，多數美國人終將感染新冠。(路透)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)代理局長珍妮‧伍考克(Janet Woodcock)11日在參院聽證會上表示，多數美國人終究會感染新冠病毒；華盛頓大學(UW)與德州大學(UT)的疫情模型顯示，Omicron感染已達到高峰，住院和死亡率將升高；另據南非兩項研究顯示，感染Omicron的無症狀患者多於感染其他變種病毒的對象，可能造成Omicron迅速擴散的主因。

聯邦疾病防治中心(CDC)最新數據顯示，全美平均日增68萬例確診。

參院健康、教育、勞工和退休金委員會11日就新冠肺炎疫情召開聽證會，伍考克在會中說：「現在很難評估實際情況，大多數國人會染疫。」

傳染力強的Omicron迅速在美擴散，伍考克表示，過去遏止病毒的方法難以應對現況；她說：「我們現在要做的是，確保醫院可持續運作、大眾運輸等民生必需服務不受影響。」

華盛頓大學(University of Washington)醫學院的衛生指標與評估研究院(Institute for Health Metrics and Evaluation)模型顯示，全美疫情已在6日達高峰。

奧斯汀德州大學(University of Texas, Austin)的「新冠病毒建模聯盟」(COVID-19 Modeling Consortium)則指出，疫情會在9日到13日間達高峰。

該聯盟主任蘿倫‧邁爾斯(Lauren Ancel Meyers)說：「那是最悲觀與最樂觀的情況。」

另外，南非兩項臨床試驗顯示，Omicron染疫病患的無症狀比率高於其他毒株，可能解釋了Omicron迅速擴散的原因。

南非去年11月發現Omicron，當地一項研究在Omicron病歷上月激增時進行，另一項研究幾乎同時採樣以檢驗新冠疫苗效能，結果發現大多數Omicron確診者未出現症狀。

南非研究在評估嬌生(Johnson & Johnson)的單劑式新冠疫苗效能時發現，Omicron帶原者無症狀的比率為16%，但在之前的變種病毒如Beta和Delta肆虐時，無症狀者只有2.6%。

Omicron 疫情 南非

上一則

司法部成立「國內反恐」單位 FBI稱去年有4攻擊奪13命

下一則

不僅曼欽不挺 修改「費力把事拖」有民主黨人猶豫

延伸閱讀

新州累計10童染疫亡 學校托兒所延長口罩令

新州累計10童染疫亡 學校托兒所延長口罩令
佛州坦帕灣動物園 2隻老虎染疫

佛州坦帕灣動物園 2隻老虎染疫
補位染疫演員 百老匯無名英雄隨時救場

補位染疫演員 百老匯無名英雄隨時救場
最新民調：已完成接種疫苗美國民眾逾三分之一仍染疫

最新民調：已完成接種疫苗美國民眾逾三分之一仍染疫

熱門新聞

馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
奧運金牌得主、苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee)。(Getty Images)

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

2022-01-05 12:30
聯邦發出的紓困款不需繳稅，若接到國稅局紓困款來信，千萬別扔掉。(美聯社)

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

2022-01-08 21:09
紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

2022-01-04 08:59
Omicron變異株席捲各國，美國昨天單日確診突破百萬，打破全球紀錄。圖為洛杉磯民眾排隊等待檢測。（美聯社）

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

2022-01-04 18:45
墨西哥東北部新萊昂州蒙特雷市立醫院醫護人員6日在急診室治療染疫病患。路透

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

2022-01-08 07:33

超人氣

更多 >
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」
Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用
認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警
李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了
超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因