比照第一線醫護 CDC擬建議民眾戴KN95或N95口罩

CDC說,若是能夠忍受呼吸不暢,建議民眾戴KN95或N95口罩,圖為波士頓退伍軍人醫院醫護人員正在調整N95口罩。(Getty Images)

因應Omicron變種病毒有極高傳染率的特性,聯邦疾病防治中心(CDC )官員透露,CDC正在考慮修改防疫 指南,建議「有辦法戴口罩 戴整天的民眾,可戴KN95或N95口罩」;不過相關說法尚未獲得CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)的證實。

該名不具名的CDC官員指出,2020年首度發出防疫口罩政策指南時,考量到國內的KN95及N95口罩數量不足,為保護第一線醫護人員,當時並未建議一般民眾戴這款口罩,不過現在N95口罩生產量已經足夠,因此讓一般民眾使用並無太大問題。他說:「而且N95能夠提供更高品質的過濾能力,阻絕空氣中95%的物質。」

明尼蘇達大學(University of Minnesota)傳染病研究中心(Center for Infectious Disease Research and Policy)主任歐斯特宏(Michael Osterholm)也認為,現在全美口罩供應量充足,把KN95或N95口罩保留給第一線醫療人員的規定已過時。

波士頓大學公共衛生學院(Boston University School of Public Health)助理教授茱莉亞.萊夫曼(Julia Raifman)則表示,從國外的經驗觀察,擴大N95或KN95口罩的配戴率能夠有效控制疫情傳播。她說:「Omicron是一種高傳染率的變種病毒,戴口罩絕對是個有效的防疫手段;像日本或南韓等先前疫情嚴峻的國家,就是靠廣泛的N95口罩政策才有效控制。」

對此,瓦倫斯基不願證實;她說:「如果想要獲得更好的保護力,KN95和N95口罩確實能夠提供更高的過濾力及更好的保護力,但必須『戴好戴整天』,而這種口罩很容易讓人不舒服,不是每個人都戴得下去。」

事實上,已有多地地方政府建議民眾「升級」口罩,如威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)就在疫苗接種站免費發送50萬個N95口罩;馬里蘭州蒙哥馬利郡(Montgomery)也表示,將向公立學校全體教職員工及學生免費發送KN95口罩。