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阿茲海默症新藥 紅藍卡減少給付 只給臨床實驗病患

阿茲海默症新藥太貴 紅藍卡給付僅限臨床實驗病患

記者顏伶如／綜合報導
阿茲海默症新藥Aduhelm。（美聯社）
阿茲海默症新藥Aduhelm。（美聯社）

聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)主管官員11日指出，阿茲海默症新藥Aduhelm給付將有限制，只適用於少數病患；這項宣布代表著今後透過紅藍卡給付使用百健藥廠(Biogen)研發的這款昂貴新藥的人數，將大幅減少。

根據聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)提議新規，紅藍卡對於Aduhelm與正在研發中的類似新藥，給付對象僅限參加符合資格臨床實驗的病患。

對於期盼著透過紅藍卡給付取得阿茲海默症新藥Aduhelm的許多患者來說，政策轉變將造成希望落空。Aduhelm使用對象為阿茲海默症初期患者，或者因為阿茲海默症而出現中度認知障礙的病患。

Aduhelm獲得聯邦食品及藥物管理局(FDA)核准後，引發某些輿論批評未有足夠證據證明藥效，紅藍卡不宜為這款新藥提供大規模給付。

這項新規將有30天期間開放公眾評論；聯邦醫療服務中心表示，計畫在今年4月做出最終決定；如果提案內容獲得醫療服務中心拍板通過，獲得FDA核准，針對腦部澱粉樣斑塊(amyloid plaques)展開治療的單株抗體(monoclonal antibodies)藥物，都將適用新規。

紅藍卡給付規則如何決定，被認為將是Aduhelm新藥是成是敗的取決因素，多家大型醫療系統已經拒絕為患者提供這款新藥，理由缺乏充份證據證實藥效，新藥研發成功後，使用狀況到目前為止都非常少。

聯邦醫療服務中心主任奇吉塔‧布魯克斯-拉謝爾(Chiquita Brooks-LaSure)指出，專家小組檢視所有可以公開取得的相關證據及其他利益關係者意見回饋後，聯邦醫療服務中心提出一套以證據為基礎的給付政策。

布魯克斯-拉謝爾說，提議拍板定案前，還有更多機會聆聽因為阿茲海默症而有中度認知障礙或中度失智症的紅藍卡持有人表達心聲，以及患者家屬及照護者的意見，還有包括病患權益倡議團體、醫學專家、州政府、付款人及業界專家等利益相關者的建議。

紅藍卡 阿茲海默症 聯邦醫療保險

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