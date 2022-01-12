之前每周平均死1人…聯航下達接種令 再無損失員工

聯航約有3000員工確診，導致人手不足，使許多航班取消或延誤。圖為大華府雷根機場的航班告示牌。(美聯社)

全美航班大亂、班機取消者眾；聯合航空(United Airlines)表示，這與公司高達3000名員工染上新冠肺炎有關；但聯航也指出，自從施行員工疫苗 接種令後，就再無損失員工，而在接種令施行之前，聯航每周平均超過一名員工染疫去世。

自去年12月24日平安夜以來，全美已取消近2萬個航班，到11日當天，聯合航空仍有149個航班取消，相當於當天所有聯航班機的7%；除天氣影響外，另一大主要原因就是太多員工染疫，導致航空公司人力吃緊。

聯合航空執行長柯比 (Scott Kirby)11日致員工的信函表示，聯航目前有約3000名員工染疫，相當於全體6萬7000名員工的4%；且部分地區尤其嚴重，例如在聯航樞紐之一、新澤西州 紐瓦克機場工作的員工中，近三分之一員工染疫。

柯比表示，這讓聯合航空的營運受到壓力，為了確保客戶得到足夠的人力及資源服務，不得不減少航班。

達美航空(Delta Air Lines)上個月曾向聯邦疾病防治中心(CDC)請求縮短已接種員工染疫隔離天數，其他航空公司附和之後，讓CDC將隔離天數縮至五天。

聯航約有3000員工確診，導致人手不足，使許多航班取消或延誤。圖為大華府杜勒斯機場的聯航櫃台。(Getty Images)

但是柯比表示，事情存在積極面，因為自從聯合航空向員工發布疫苗接種令後，聯航已連續八周沒有員工染疫病歿；而目前3000名染疫員工中，沒有任何員工需要住院，從接種令施行以來，員工的住院率只有全國的1%。

柯比還說，令人「心痛」的是，在接種令施行之前，聯合航空平均每周超過一名員工染疫去世，也就是說，接種令在約兩個月的時間內，已經拯救約八至十名聯航員工的生命。

聯合航空是美國第一家強制所有員工接種疫苗的航空公司，去年12月解雇200名拒絕接種的員工；在當月舉行的國會參院聽證上，聯航的接種令還遭到部分共和黨籍參議員抨擊，不過柯比說他不會在安全上妥協。

拜登原先發布的行政命令要求，員工數100人以上企業全體須在本月完成接種，但是此接種令受到法律挑戰，目前聯邦最高法院仍在審理中。