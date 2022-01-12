我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

阿茲海默症新藥 紅藍卡減少給付 只給臨床實驗病患

之前每周平均死1人…聯航下達接種令 再無損失員工

編譯洪毅／綜合11日電
聯航約有3000員工確診，導致人手不足，使許多航班取消或延誤。圖為大華府雷根機場的航班告示牌。(美聯社)
聯航約有3000員工確診，導致人手不足，使許多航班取消或延誤。圖為大華府雷根機場的航班告示牌。(美聯社)

全美航班大亂、班機取消者眾；聯合航空(United Airlines)表示，這與公司高達3000名員工染上新冠肺炎有關；但聯航也指出，自從施行員工疫苗接種令後，就再無損失員工，而在接種令施行之前，聯航每周平均超過一名員工染疫去世。

自去年12月24日平安夜以來，全美已取消近2萬個航班，到11日當天，聯合航空仍有149個航班取消，相當於當天所有聯航班機的7%；除天氣影響外，另一大主要原因就是太多員工染疫，導致航空公司人力吃緊。

聯合航空執行長柯比(Scott Kirby)11日致員工的信函表示，聯航目前有約3000名員工染疫，相當於全體6萬7000名員工的4%；且部分地區尤其嚴重，例如在聯航樞紐之一、新澤西州紐瓦克機場工作的員工中，近三分之一員工染疫。

柯比表示，這讓聯合航空的營運受到壓力，為了確保客戶得到足夠的人力及資源服務，不得不減少航班。

達美航空(Delta Air Lines)上個月曾向聯邦疾病防治中心(CDC)請求縮短已接種員工染疫隔離天數，其他航空公司附和之後，讓CDC將隔離天數縮至五天。

聯航約有3000員工確診，導致人手不足，使許多航班取消或延誤。圖為大華府杜勒斯機...
聯航約有3000員工確診，導致人手不足，使許多航班取消或延誤。圖為大華府杜勒斯機場的聯航櫃台。(Getty Images)

但是柯比表示，事情存在積極面，因為自從聯合航空向員工發布疫苗接種令後，聯航已連續八周沒有員工染疫病歿；而目前3000名染疫員工中，沒有任何員工需要住院，從接種令施行以來，員工的住院率只有全國的1%。

柯比還說，令人「心痛」的是，在接種令施行之前，聯合航空平均每周超過一名員工染疫去世，也就是說，接種令在約兩個月的時間內，已經拯救約八至十名聯航員工的生命。

聯合航空是美國第一家強制所有員工接種疫苗的航空公司，去年12月解雇200名拒絕接種的員工；在當月舉行的國會參院聽證上，聯航的接種令還遭到部分共和黨籍參議員抨擊，不過柯比說他不會在安全上妥協。

拜登原先發布的行政命令要求，員工數100人以上企業全體須在本月完成接種，但是此接種令受到法律挑戰，目前聯邦最高法院仍在審理中。

聯航約有3000員工確診，導致人手不足，使許多航班取消或延誤。圖為舊金山機場的航...
聯航約有3000員工確診，導致人手不足，使許多航班取消或延誤。圖為舊金山機場的航班公告牌上，聯航班機取消。(歐新社)

柯比 疫苗 新澤西州

上一則

阿茲海默症新藥太貴 紅藍卡給付僅限臨床實驗病患

下一則

比照第一線醫護 CDC擬建議民眾戴KN95或N95口罩

延伸閱讀

新州累計10童染疫亡 學校托兒所延長口罩令

新州累計10童染疫亡 學校托兒所延長口罩令
最新民調：已完成接種疫苗美國民眾逾三分之一仍染疫

最新民調：已完成接種疫苗美國民眾逾三分之一仍染疫
傷心里程碑 全美確診突破6000萬大關

傷心里程碑 全美確診突破6000萬大關
長島兒童 染疫、住院大增

長島兒童 染疫、住院大增

熱門新聞

馬里蘭州開始分發家用新冠檢測盒，圖為快速檢測盒。(歐新社)

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

2022-01-11 02:30
奧運金牌得主、苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee)。(Getty Images)

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

2022-01-05 12:30
聯邦發出的紓困款不需繳稅，若接到國稅局紓困款來信，千萬別扔掉。(美聯社)

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

2022-01-08 21:09
紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

2022-01-04 08:59
Omicron變異株席捲各國，美國昨天單日確診突破百萬，打破全球紀錄。圖為洛杉磯民眾排隊等待檢測。（美聯社）

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

2022-01-04 18:45
墨西哥東北部新萊昂州蒙特雷市立醫院醫護人員6日在急診室治療染疫病患。路透

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

2022-01-08 07:33

超人氣

更多 >
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」
Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用
認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警
李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了
超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因