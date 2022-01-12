單日135萬確診 14.5萬住院 美疫情再寫紀錄

紐約曼哈頓的一名患者被緊急送醫。（路透）

新冠變種病毒Omicron 迅速蔓延且未見趨緩跡象，全美10日通報新增確診135萬例，締造全球單日新增確診新高紀錄；世界衛生組織(WHO)11日表示，Omicron未來數周將感染逾半數歐洲人，還不能視為如流感般的地方性疾病。

路透報導，全美上次單日新增確診紀錄是3日的103萬例，10日通報新增135萬例，超過全球其他國家的單日新增病例數字；但周一的確診數往往大增，主因是許多州未於周末通報。

在七天平均新增確診數據方面，10日數字比兩周前增三倍，來到平均日增逾70萬例。

衛生部11日統計，目前至少14萬5982人染疫住院，超越去年1月的14萬2000人染疫住院紀錄；去年那時，新冠疫苗 尚未普及，而目前已接種新冠疫苗和補強針者，染疫後較不易重症和住院。

美國在一天內確診135萬人，還有14.5萬人住院，都創下疫情以來新高。圖為民眾在華府國會大廳排隊等候檢測。(Getty Images)

儘管諸多研究顯示Omicron染疫重症率較其他變異株低，公衛官員仍警告，大量病患可能壓縮醫療資源，部分醫院基於病患增加、醫護人力短缺，已暫停選擇性手術。

在亞特蘭大格雷迪醫院(Grady Hospital)執業的愛默蕾大學(Emory University)傳染病學者德里歐(Carlos del Rio)表示，上周住院的80%到90%確診病患都未接種疫苗，少數患者已打兩劑但未接種補強針，或有宿疾；他表示，約33%的染疫病患確診、檢測呈陽性，但住院主因並非染疫。

在歐洲方面，今年第一周，歐洲通報新增逾700萬人感染Omicron，確診人數兩周增逾一倍。

麻州退伍軍人醫院急診室正在搶救病患。(Getty Images)

世衛 歐洲區主任克魯格(Hans Kluge)11日克魯格表示：「華盛頓大學(UW)衛生指標與評估研究院(IHME)依此速率預測，未來六到八周，歐洲地區50%以上人口將感染Omicron。」

世衛歐洲區轄下的歐洲與中亞共53個國家及地區，已有50國出現Omicron確診病例。

克魯格談及過去幾周的資料指出，Omicron經證實傳染力更強，但他強調：「經核准的疫苗確實提供良好保護力，防止重症及死亡，包括對抗Omicron變種病毒。」