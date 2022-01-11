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通膨全怪大企業貪婪？財政部高層反嗆白宮

記者顏伶如╱綜合報導

從汽油到肉品一路漲價，白宮最近幾周加大批判力道，直指背後因素與企業合併及貪婪有關。華盛頓郵報報導，這波宣傳策略的出現是因為多位民主黨民調專家幾個月前私下向白宮提出警告，敦促拜登政府必須拿出足以抗衡共和黨抨擊通貨膨脹的說法，然而怪罪大型企業的作法，卻在民主黨內引發分歧。

報導指出，熟悉拜登政府內部決策的四名消息人士指出，某些財政部高層官員便對白宮企圖把通膨歸咎於大型企業的手段感到不以為然，對於白宮對物價上漲的解釋也抱持懷疑。

對於白宮反托拉斯政策，財政部高層官員向來大致支持，也認同企業合併(corporate consolidation)可能是造成物價上漲的原因之一，但官員們卻不認同白宮近來把話說得過重的作法。

國際貨幣基金(IMF)前任資深官員、 康乃爾大學(Cornell University)經濟學者普拉薩(Eswar Prasad)指出，某些包括最高層主管在內的財政部官員雖都相信特定市場缺乏競爭，導致價格上漲，但官員們並不認為這項因素是目前通膨的主要原因。

普拉薩說：「財政部出現的氛圍是，對於硬推這套說詞感到不安。」他說，某些財政部官員擔心，白宮的說詞可能言過其實。

報導指出，某些財政部官員在過去一個月裡，曾經私下提議政府應該把優先要務放在放寬關稅，以便降低美國消費者的壓力。但消息人士透露，拜登政府到目前為止並未對關稅做出行動，部分理由是關稅是美國與中國談判的籌碼，中國沒有做出重大讓步之前，美方不宜先行鬆手。

前總統川普任內對超過三分之二的中國進口商品祭出關稅，到目前依然有效。換算起來，大約等同一年有3000億商品面臨關稅。

不過，兩名知情人士則說，拜登政府委託經濟學者進行的內部分析報告則指出，取消中國關稅對於舒緩目前美國的通膨問題作用有限，反而還會讓拜登總統陷入進退兩難的處境，一方面顯得對中國示弱，另一方面對美國民眾來說並無明確助益。

白宮 財政部 關稅

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