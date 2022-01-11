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聯準會副主席投資涉利益衝突辭職 近期第三人

編譯洪毅╱綜合10日電
聯準會副主席克拉瑞達，因疫情期間涉及股票交易的利益衝突，10日宣布辭職，14日生效。(路透)
聯準會副主席克拉瑞達，因疫情期間涉及股票交易的利益衝突，10日宣布辭職，14日生效。(路透)

聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)的親近副手、副主席克拉瑞達(Richard Clarida)10日表示，他將從本月14日起辭去職務，距離其任期只剩兩周；而克拉瑞達也是近期第三名因交易疑雲、引起利益衝突的指責而下台的聯準會高級官員。

克拉瑞達並未在致拜登總統的辭呈中說明任何理由，只表示自己的任期雖然到本月31日，但是他將從14日起辭去職務；克拉瑞達宣布辭職的時間點，剛好就在鮑爾11日將赴參院聽證的前夕。辭職一舉也似為鮑爾保駕護航，使他免於被參議員火力拷問。

克拉瑞達辭職後將回哥倫比亞大學任教，預計不會對聯準會的運作有影響，因為他的辭職並未出乎意料，且拜登已提名聯準會理事布雷納德(Lael Brainard)為副主席，等待參院13日確認。

克拉瑞達是鮑爾的高級副手；事實上，2018年前總統川普提名克拉瑞達為聯準會副主席，鮑爾的推薦就起到很重要的作用。

去年10月，媒體揭露克拉瑞達的財產申報，指克拉瑞達曾在2020年2月27日買入一檔股票型基金而引發質疑，因為當時正是股市因新冠疫情剛席捲全美而大跌不止之時，而且巧合的是，聯準會剛好就在28日罕見宣布，將全力支持市場及經濟。

克拉瑞達於去年12月下旬修正2020年的財產申報，更讓外界的疑雲有增無減，原來在月27日買入該檔基金的前三天，克拉瑞達才在24日脫手三檔基金，其中就包括27日買入的這一檔。

雖然聯準會官箴官員表示，克拉瑞達並未觸法或違反利益迴避原則的問題；但是這也代表克拉瑞達早前聲稱，27日的操作屬「早已規畫好的投資組合計畫再平衡」的說法，幾乎等於不攻自破。

這是繼前達拉斯聯邦準備銀行(Dallas Fed)行長卡普蘭(Robert Kaplan)、前波士頓聯邦準備銀行(Boston Fed)行長羅森格倫(Eric Rosengren)之後，第三名在疫情間投資市場的質疑聲中辭職的聯準會官員，是為聯準會的重大聲譽危機。

為了止血，聯準會提出新的交易規則，官員只能投資標的廣泛的共同基金，而且要在至少45天前就預先安排好，並在事前讓聯準會知道，以減少內線交易，或是在市場動盪時抄底的可能性。

聯準會 鮑爾 投資

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