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眾院復會又有3共和黨議員染疫 12月中以來已25議員確診

編譯柯立偉╱綜合10日電
國會眾議員歐凱秀日前確診，但在康復中。她是近日多名確診的國會議員之一。(美聯社)
國會眾議員歐凱秀日前確診，但在康復中。她是近日多名確診的國會議員之一。(美聯社)

眾院在聖誕節假期後於本周復會，結果卻在10日傳出三名共和黨籍國會議員染疫；自12月中旬以來，不論黨籍已有至少25名國會議員確診。

三名染疫眾議員為卡特柯(John Katko，紐約州)、克萊恩(Ben Cline，維吉尼亞州)及南西．梅斯(Nancy Mace，南卡羅來納州)。

卡特柯在推特發文表示，自己雖然不幸確診，不過由於已完整接種並已施打補強針，只出現輕症症狀；他說：「我9日進行新冠快篩後發現確診，所幸已接種補強針，目前只有輕微症狀；在此期間，我將居家辦公，在國會山莊的投票將委由代理人行使；與此同時，整個團隊對選區的服務不會中斷。」

另一名幾乎與卡特科同時發布確診消息的眾議員克萊恩，也發推文指出：「我進行新冠篩檢後發現確診，並在和醫師詳談後，決定在我位於維吉尼亞的住家中自我隔離，非常感謝各界的關心與支持。」

除此之外，梅斯也發表確診消息；她表示：「在我其中一個孩子確診後，我也進行篩檢，結果發現我『又』確診了；這已是我第二次感染新冠肺炎，不過目前的感覺還好；在我隔離與康復期間，都將在南卡羅來納州的查爾斯頓(Charleston)居家辦公。」

事實上，自去年12月中Omicron變種病毒正式在美國流行以來，已有至少25位國會議員確診，其中今年確診的議員中至少九位是突破性感染；除上述三位眾議員外，確診的眾議員還包括民主黨籍的庫柏(Jim Cooper，田納西州)、卡斯藤(Sean Casten，伊利諾州)、歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez，紐約州)以及共和黨籍的金映玉(Young Oak Kim，加州)等人。

因應國會山莊疫情上升，眾院民主黨團第二號人物霍耶(Steny Hoyer)表示，眾院領導層將會延長投票時間，以要求議員確實保持社交距離；國會首席醫官莫納漢(Brian Monahan)也建議，所有進入眾院的人均應戴上KN95或N95口罩作為防護措施。

眾院 眾議員 南卡羅來納州

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