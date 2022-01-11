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為推投票權法案修議事規則？舒默、麥康諾互批說謊

記者胡玉立╱綜合報導
去年11月華府倡議人士示威，支持民主黨推動擴大選舉投票權法案。(Getty Images)
去年11月華府倡議人士示威，支持民主黨推動擴大選舉投票權法案。(Getty Images)

參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)和少數黨共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)10日在參院復會伊始，相繼上台辯論並互批對方「大謊言」，凸顯接下來這周兩黨焦點攻防戰，將是民主黨為力推表決投票權法案，而修改俗稱「費力把事拖」(filibuster)的阻撓法案議事規則，而共和黨已表明必將全力阻擋。

舒默在發言時，指責共和黨人一再利用「費力把事拖」這種癱瘓議程、阻撓投票的議會拖延戰術，就是在含蓄支持前總統川普的「選舉被竊」「大謊言」。

舒默說：「如果共和黨人拒絕依兩黨精神加入我們、繼續劫持參院規則，將議事廳變成冰櫃，我們將考慮採取必要的適當步驟來恢復參院，以便通過這些提案並將它們發送到總統的辦公桌。」

麥康諾緊接在舒默之後發表講話，指責民主黨人使用「完全虛假」理由想任意修改「費力把事拖」；他說：「如果參院民主黨領袖試圖利用這個『大謊言』來欺負和斥責他們自己的成員破壞參院，我們將用一整周的時間來敲響警鐘。」

麥康諾並重申，他以前曾拒絕川普有關廢除「費力把事拖」的要求，因為這麼做將「會讓數以百萬計國人面臨大規模政治停電」；麥康諾說：「如果參院這個獨特功能被炸毀，數以百萬計國人聲音將在此會議廳消失。民主黨領袖想要做的事，不會保護我們的民主或政府制度，反而會毀壞其關鍵特徵。」

共和黨主導的各州在2020年大選後頒布新投票規則，民主黨將通過投票權法案視為拜登任內重要大事，參院共和黨人去年年中曾利用「費力把事拖」，擋下原本可望創下一個世代以來美國規模最大的選舉制度改革。

若共和黨人未來這一周再次阻止投票立法，預計舒默將就修改「費力把事拖」議事規則進行辯論。但民主黨人並沒有能力自行改變規則，仍需所有50名同黨參議員完全團結，但民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)和席納瑪(Kyrsten Sinema)已重申，他們仍然支持為立法設置絕對多數門檻。

「費力把事拖」這種「冗長辯論」策略，需要參院60票同意才能終結辯論。

民主黨推動擴大選舉投票權法案，去年在國會參院遭共和黨參議員利用「費力把事拖」手段...
民主黨推動擴大選舉投票權法案，去年在國會參院遭共和黨參議員利用「費力把事拖」手段擋下。民主黨參院領袖舒默10日表示要重提「費力把事拖」修正提案。(Getty Images)
國會新年後復會，參院民主黨決定重推擴大投票權法案，不惜啟動修改議事投票程序，以利...
國會新年後復會，參院民主黨決定重推擴大投票權法案，不惜啟動修改議事投票程序，以利法案過關。參院共和黨麥康諾10日表明將全力反對。(Getty Images)

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