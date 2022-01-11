約克維奇贏了澳洲簽證法律戰…移民部長有權再取消

球王約克維奇的澳洲簽證官司勝訴，可以留下參加澳洲網球公開賽。圖為去年他在澳網決賽得分時握拳慶祝。(路透)

世界排名第一的塞爾維亞網球名將約克維奇 (Novak Djokovic)10日贏得他的澳洲簽證 案法律戰，得以離開移民拘留中心轉赴球場練習；然而，澳洲移民部長發言人表示，聯邦法庭作出裁決後，移民部長霍克(Alex Hawke)仍有權依法動用個人職權，取消約克維奇的簽證。

約克維奇的簽證風波引起各界關注，攸關他能否參加17日開打的「澳洲網球公開賽 」(Australian Open)並尋求衛冕，抱回歷史性的第21座大滿貫金盃。約克維奇能否如期出賽，目前仍無定論。

澳洲聯邦法官凱利(Anthony Kelly)10日下令，當局應在30分鐘內釋放約克維奇，澳洲內政部必須支付約克維奇的損失，並盡速歸還約克維奇的護照等旅行證件和所有財物。

球王約克維奇的簽證官司勝訴，可以留下來參加澳洲網球公開賽，支持者在在澳洲聯邦法庭外面呼口號慶祝。(路透)

澳洲聯邦巡迴和家庭法院(Federal Circuit and Family Court)做出對約克維奇有利的裁決，但聯邦政府公訴律師克里斯多夫‧陳(Christopher Tran)當庭表示，移民部長保留再次撤銷約克維奇簽證的權利。

澳洲移民部長發言人說：「聯邦巡迴和家庭法院10日以程序理由做出決定後，部長霍克仍有權裁量是否依移民法133C(3)，動用個人職權取消約克維奇的簽證，部長正在考慮此事。」

塞爾維亞國會議長達契奇(Ivica Dacic)10日透露，他擔心約克維奇仍可能遭澳洲遣返。

西班牙名將「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)對於勁敵的簽證波折表示，應該讓約克維奇參賽；他說：「無論我同不同意約克維奇的一些事，司法無疑已發聲」，讓約克維奇參加澳網「是最公平的事」。

約克維奇勝訴數小時後，在推特發布照片，搭配他在墨爾本拉佛球場(Rod Laver Arena)練習的照片，寫道：「我很高興且感謝，法官推翻我的簽證撤銷案。儘管發生這一切，我仍希望留下並參加澳網公開賽。」

球王約克維奇的簽證官司勝訴，可以留下來參加澳洲網球公開賽。他馬上在推特上發文，附上一張去球場練球的照片。(美聯社)

過去17年來，約克維奇參加澳網賽之前，都會到拉佛球場練習。

約克維奇推文寫道：「我仍專注於此(賽事)。我搭機來到這裡，要在了不起的球迷面前，參與這場我們最重要的比賽之一。」他之後又再推文感謝支持他的所有人，陪伴他度過這一切，並鼓勵他保持堅強。