賽普勒斯爆新變種Deltacron 專家：評估傳染力還太早

新冠病毒不斷發生變種，防疫難度更高。圖為亞歷桑納州民眾6日排隊等候檢測。(美聯社)

位於土耳其南方的歐盟小國賽普勒斯(Cyprus)近日在境內發現25起「Delta+Omicron 」變種病毒 的案例，並將這種同時感染兩種病毒的病例命名為「Deltacron」；賽普勒斯科學家表示，相關發現已傳送給全球共享流感數據倡議組織(GISAID)，但由於樣本數太少，現在評估「Deltacron」的致病率或致死率為時尚早。

賽普勒斯大學(University of Cyprus)生物學教授克斯特里特斯(Leonidos Kostrikis)表示，「Deltacron」病毒的基因序列同時包含了兩種變種病毒的特性，目前發現的案例中有11起是院內感染、14起院外感染，但目前對於這種病毒的掌握度仍不高；他說：「還需要時間去驗證Deltacron病毒的感染力並評估有無可能成為主流行病毒株。」

像兩副撲克牌掉地 一定會混

科學家表示，兩種病毒株要結合成功需要同時滿足兩個條件，即同時感染兩種病毒，且兩種病毒在人體內相遇；特別是當兩種病毒剛好都擷取同一段DNA以自我複製時，幾乎必定導致兩種變種病毒基因序列重組 ；科學家指出：「這就像兩副撲克牌同時掉到地上一樣，一定會混在一起。」

事實上，早在去年12月，莫德納(Moderna)執行長柏頓(Paul Burton)就曾表達過對於Delta變種及Omicron變種同時流行可能造成的結果的擔憂；柏頓當時向英國國會科學暨科技委員會(STC)表示，兩種病毒株同時流行可能會在同一人身上重組，因而進化成一種更危險的變種型態。

Deltacron難取代Omicron

不過，相對於柏頓悲觀的態度，賽普勒斯及以色列公衛官員均認為，由於純Omicron變種的傳播率極高，因此Deltacron難以取代其優勢地位；賽普勒斯公衛部長哈吉潘德拉斯(Michalis Hadjipandelas)說：「不太需要擔心Deltacron變種可能帶來的影響，我倒是對我國科學家發現這種病毒感到自豪，提高了賽普勒斯在國際公衛領域的能見度。」