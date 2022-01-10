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30年來最慘重 紐約布朗士公寓大火 至少19死其中有9童

記者鄭怡嫣╱紐約報導
紐約市布朗士區一棟公寓樓9日發生五級大火，截至9日晚至少19人喪生。(路透)
紐約市布朗士區一棟公寓樓9日發生五級大火，截至9日晚至少19人喪生。(路透)

紐約市布朗士區(Bronx)一棟高層公寓樓9日發生五級大火，「為30年來全市最慘烈的一次火災」，截至9日晚共有至少19人喪生，其中還包括9名兒童，13人仍然性命垂危，樓裡許多居民來自西非甘比亞；由於樓裡的火災警報器常年誤報，起初居民都不以為意，隨後又因濃煙密布而無法逃生，多數罹難者因煙嗆而死。

電暖器故障起火 濃煙密布

根據市消防局的最新通報，位於西布朗士特雷蒙社區(Tremont)東181街33號的一棟19層公寓樓9日發生五級大火，火勢因二層及三層一間復式公寓內的「電暖器故障」所引起，該公寓的大門敞開，濃煙很快就擴散至整棟大樓，上午11時左右，約有200名消防員抵達現場救援，花了一個小時才將大火撲滅，當日傍晚，公寓樓燒得只剩一具空殼，多層窗戶都被打碎，十字路口仍擠滿警消人員及救護車。

市消防局長尼格羅(Daniel Nigro)表示，截至9日晚，大火共造成包括9名兒童在內的至少19人死亡，13人仍性命垂危，60多人受傷，吸入由火災導致的有害煙霧是死傷的主要原因，消防員在每層樓的樓梯間都發現了受害者，一些人被救出時呼吸及心跳已經驟停；市消防局還表示，由於樓層過高，該棟住宅樓並未安裝在紐約市內常見的消防逃生梯。

紐約市布朗士區一棟公寓樓9日發生五級大火，出動約200名消防員到場救援。(Gtt...
紐約市布朗士區一棟公寓樓9日發生五級大火，出動約200名消防員到場救援。(Gtty Images)

公寓居民多遭嗆傷，消防員搶救送醫。 (美聯社)
公寓居民多遭嗆傷，消防員搶救送醫。 (美聯社)

無助的年老住戶裹著被單，等著消防員來救人。(Getty Images)
無助的年老住戶裹著被單，等著消防員來救人。(Getty Images)

警報器常年誤報 居民錯失逃命時機

樓裡一位居民羅薩(Luis Rosa)表示，當日曾聽到火災警報器響，但由於樓裡的警報器常年誤報，他起初不以為意，直到手機彈出相關通報，他和母親才開始緊張，那時，煙霧已經飄入他13層的房間，遠處還傳來警笛聲，但因為濃煙密布，他已錯過打開大門或下樓逃生的時機，「所能做的就只有等待」。

根據國家滅火協會(National Fire Protection Association)，此次大火是紐約市繼1990年最慘烈的一次火情，上一次的火災發生在位於布朗士的「幸福地社交俱樂部」(Happy Land social club)內，共造成87人死亡。

紐約市長亞當斯到現場，並召開兩次記者會，表示將降半旗哀悼。(美聯社)
紐約市長亞當斯到現場，並召開兩次記者會，表示將降半旗哀悼。(美聯社)

市長亞當斯(Eric Adams)9日下午接連在火災現場召開兩次記者會，州長霍楚(Cathy Hochul)、國會參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)也出席了傍晚的記者會，表達關切；亞當斯說，這起火情是無法估量的悲劇，市府將降半旗至12日悼念罹難者；霍楚則表示將建立受害者賠償基金。

布朗士 紐約市 亞當斯

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