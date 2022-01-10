傳Omicron本土病例 天津如「半封城」 北京如臨大敵

天津出現中國首批Omicron本土病例，9日啟動全員核酸檢測。天津與北京相鄰，人口近1400萬人。(美聯社)

天津市8日日爆出中國首批Omicron 本土疫情 3例，將舉辦冬奧的北京 ，防疫壓力增大。天津市疾控官員表示，病例至少已傳播三代，可能存在社區傳播。北京市疾控中心9日表示，北京市本地人員非必要不前往天津，天津人員非必要不來京，京津通勤人員居家辦公。

截至9日晚間9時，天津又新增20例感染者。

全市1400萬人核酸檢測

圖為天津西青區大寺鎮大蘆北口村9日民眾進行核酸檢測。(美聯社)

天津官方下令，自9日起，離津須持48小時核酸陰性證明。同時，實施離津審批報備制度，須經單位或社區審批，形同「半封城」，展開全市1400萬人的核酸檢測作業。

恐會影響冬奧 各界關切

這是成為繼西安、河南鄭州後，又一個人口超過1400萬的特大城市防疫動員，而當地也暫停跨省運輸，由於擔心變成西安第二，居民搶上超市囤貨。疫情是否可能再向上蔓延到北京，直接影響眾所矚目的2022年北京冬季奧運會？備受關切。

目前可見天津民眾在寒夜中大排長龍等候 檢測；另一方面，擔心被封城，天津市民恐慌性採購民生物資，超市貨架被搬空，官方喊話物資充足，但沒人要聽。

天津這一輪本土疫情，最早發生在8日凌晨主動就診人員中確診的兩例感染者，分別是托輔機構工作人員和一名小學生。

圖為天津市民9日接受檢測。(美聯社)

天津政府8日對重點人群篩查，截至當天晚間9時，在密切接觸者中發現18例感染者，有八人是確診小學生的同班同學、十人為托輔機構學生及家屬。

在20名感染者中，有兩確診病例病毒測序確認為Omicron變異株，但與天津已發現的境外移入病例Omicron變異株序列均不能確認為同一傳播鏈，這也是中國首次與Omicron變種株正面交鋒。

天津市疾病預防控制中心副主任張穎表示，這兩個Omicron病例，目前從流調中，沒有發現與境外移入病例有關，一個是孩子，一直在天津學習；另一個是成年人，病發前14天也沒有離開天津。

可能社區傳播已一段時間

張穎表示：「正努力快速找到這起疫情是如何來的，從哪裡來的，是否與中國本土相關，還是從境外過來的。」她說，從病例關係和傳播鏈來看，病例至少已傳播三代，即這起疫情雖是八日凌晨發現，但有可能在社區中的傳播已持續一段時間。張穎認為，不排除在封控區、管控區和防範區這三個區域外，有可能會出現其他的陽性病例。

首都醫科大學附屬北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗說，天津確診病例可能是社區傳播，但可能只是傳播鏈的小分支，或是新的傳播源頭。現在一切都是未知，這點比較可怕。

為阻擊Omicron變種毒株擴散傳播，天津昨啟動全員核酸檢測，暫停跨省客運及包車。天津有約1386萬人口，與北京相鄰，北京將於下個月舉行冬奧會。天津市委書記李鴻忠9日強調，要阻斷疫情傳播，「堅決築牢首都疫情防控『護城河』」。

天津疫情升高，北京如臨大敵，不但對天津進(返)京人員嚴格落實防控措施，進北京的各大檢查站加強防疫檢查，行程軌跡中包含天津市都要嚴格篩查，甚至有車輛被勸返。