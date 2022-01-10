我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

約克維奇可入境了 澳洲法官裁定立刻釋放

金球獎影帝影后出爐 「犬山記」奪大獎

10萬兒童染疫住院？大法官錯了 CDC澄清：3500人

編譯洪毅╱綜合9日電
自由派大法官薩多馬友。(美聯社)
自由派大法官薩多馬友。(美聯社)

聯邦最高法院目前正在審理拜登政府的新冠疫苗接種令是否合憲，而在聽審會上，大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)發言時，聲稱有10萬兒童染疫住院；然而此數字並非事實，目前染疫住院兒童僅3500人，但確實有上升的趨勢。CDC在10日出面澄清。

每日郵報報導，在9日的聽審會上，薩多馬友與俄亥俄州檢察長福勞爾斯(Benjamin Flowers)交互詰問時提到，全國住院人數正在上升，醫院人滿為患，「還有超過10萬名兒童住院，許多人仰賴呼吸器」，這一切都是前所未見的。

但是此說並非事實，福斯新聞主播拜爾(Bret Baier)詢問受訪的聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)，目前的兒童住院人數是否仍是3500人時，瓦倫斯基的回答為「是的」。

瓦倫斯基表示，目前兒童的染疫住院人數，依然只有其他年齡層的15分之一，而需要住院的兒童，絕大多數都是未接種疫苗者，或是有如肥胖等潛在生理問題；事實上，自去年8月以來，全美染疫的兒童也不超過8萬4000人。

疫情爆發以來，約有790萬兒童染疫，占比超過10%；但是18歲以下民眾死於新冠者只有600人，相較於全國已有83萬6000人病歿，占比不到0.3%。

不過確實的，雖然新冠疫情病例數正以前所未見的驚人速度增加中，但是平均每日病歿人數仍為1500人左右，低於9月那時；然而，目前兒童住院人數卻是疫情爆發以來最高，而且截至12月底，全美兒童染疫人數較前一周暴增64%。

薩多馬友的失言，反映出她捍衛拜登政府疫苗接種令的立場，並試圖說服其他對接種令有疑慮的大法官；而在9日與福勞爾斯的交互詰問上，福勞爾斯支持疫苗的重要性，但是在政府分權、執法權的定義上有不同看法。

薩多馬友表示，新冠疫情是一場「跨州性」危機，沒有理由將接種令的權力限縮至由各州政府決定，並指聯邦政府本來就有保障勞工衛生安全的權限。

不過福勞爾斯則表示，聯邦政府在此事件上不具備執法權限，而他認為，疫苗接種令已是將「保障勞工衛生安全」上綱至執法權，故無法為他所接受。

疫苗 疫情 拜登

上一則

衝期中選舉投票率 波洛西、米雪兒力推民主黨版投票法

下一則

5億盒測試劑下周陸續交貨 擬交郵局派發

延伸閱讀

胎死腹中…曼欽與白宮終止協商 自廢1.8兆預算案

胎死腹中…曼欽與白宮終止協商 自廢1.8兆預算案
不只吵烏克蘭局勢 美俄會談在即盤點兩國摩擦

不只吵烏克蘭局勢 美俄會談在即盤點兩國摩擦
支出法案續卡關 拜登更難達成2030溫室氣體減半

支出法案續卡關 拜登更難達成2030溫室氣體減半
稅務漫談／2022稅務規畫前瞻 這樣做最省稅

稅務漫談／2022稅務規畫前瞻 這樣做最省稅

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。 路透

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

2022-01-04 08:59
奧運金牌得主、苗族少女李蘇妮(Sunisa Lee)。(Getty Images)

快看世界／李蘇妮公開與非裔男友新戀情 歎未受祝福

2022-01-05 12:30
美國首席防疫專家佛奇加入愈來愈多專家的行列，認為與傳統新確診數相比，住院率更能表明Omicron病毒變異的嚴重程度。（美聯社）

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

2022-01-02 19:58
聯邦發出的紓困款不需繳稅，若接到國稅局紓困款來信，千萬別扔掉。(美聯社)

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

2022-01-08 21:09
Omicron變異株席捲各國，美國昨天單日確診突破百萬，打破全球紀錄。圖為洛杉磯民眾排隊等待檢測。（美聯社）

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

2022-01-04 18:45
墨西哥東北部新萊昂州蒙特雷市立醫院醫護人員6日在急診室治療染疫病患。路透

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

2022-01-08 07:33

超人氣

更多 >
全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價

全美史上最貴豪宅 開價2.95億競標 已有中國買家出價
mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」

mRNA科學家 稱配合政府防疫致「集體精神錯亂」
紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬

紐約市長亞當斯任命弟弟當警察局副局長 年薪上看24萬
至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火

至少19死63傷 紐約布朗士公寓5級大火
李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天

李漢文：當中華民國邦交國變0時 就是台灣獨立的一天