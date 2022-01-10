10萬兒童染疫住院？大法官錯了 CDC澄清：3500人

自由派大法官薩多馬友。(美聯社)

聯邦最高法院目前正在審理拜登 政府的新冠疫苗 接種令是否合憲，而在聽審會上，大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)發言時，聲稱有10萬兒童染疫住院；然而此數字並非事實，目前染疫住院兒童僅3500人，但確實有上升的趨勢。CDC在10日出面澄清。

每日郵報報導，在9日的聽審會上，薩多馬友與俄亥俄州檢察長福勞爾斯(Benjamin Flowers)交互詰問時提到，全國住院人數正在上升，醫院人滿為患，「還有超過10萬名兒童住院，許多人仰賴呼吸器」，這一切都是前所未見的。

但是此說並非事實，福斯新聞主播拜爾(Bret Baier)詢問受訪的聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)，目前的兒童住院人數是否仍是3500人時，瓦倫斯基的回答為「是的」。

瓦倫斯基表示，目前兒童的染疫住院人數，依然只有其他年齡層的15分之一，而需要住院的兒童，絕大多數都是未接種疫苗者，或是有如肥胖等潛在生理問題；事實上，自去年8月以來，全美染疫的兒童也不超過8萬4000人。

自疫情 爆發以來，約有790萬兒童染疫，占比超過10%；但是18歲以下民眾死於新冠者只有600人，相較於全國已有83萬6000人病歿，占比不到0.3%。

不過確實的，雖然新冠疫情病例數正以前所未見的驚人速度增加中，但是平均每日病歿人數仍為1500人左右，低於9月那時；然而，目前兒童住院人數卻是疫情爆發以來最高，而且截至12月底，全美兒童染疫人數較前一周暴增64%。

薩多馬友的失言，反映出她捍衛拜登政府疫苗接種令的立場，並試圖說服其他對接種令有疑慮的大法官；而在9日與福勞爾斯的交互詰問上，福勞爾斯支持疫苗的重要性，但是在政府分權、執法權的定義上有不同看法。

薩多馬友表示，新冠疫情是一場「跨州性」危機，沒有理由將接種令的權力限縮至由各州政府決定，並指聯邦政府本來就有保障勞工衛生安全的權限。

不過福勞爾斯則表示，聯邦政府在此事件上不具備執法權限，而他認為，疫苗接種令已是將「保障勞工衛生安全」上綱至執法權，故無法為他所接受。