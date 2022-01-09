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支出法案續卡關 拜登更難達成2030溫室氣體減半

編譯林梅婕／綜合8日電
拜登總統預算案遲遲未能通過，他所承諾2030年前溫室氣體減少半的目標將難成。圖在阿拉巴馬州的燃煤火力發電廠。(Getty Images)
拜登總統預算案遲遲未能通過，他所承諾2030年前溫室氣體減少半的目標將難成。圖在阿拉巴馬州的燃煤火力發電廠。(Getty Images)

拜登總統的「重建美好未來法案」(Build Back Better Act)持續在國會卡關，其中包含推動綠能的預算，預計支出多達2兆元；專家認為，若法案遲遲無法通過將影響拜登提出的2030年美國溫室氣體排放量減半的目標，氣候政策的效益前景渾沌。

普林斯頓大學(Princeton University)能源系統工程師詹金斯(Jesse Jenkins)為重建美好未來法案進行模擬，評估對未來美國溫室氣體排放的影響，結果顯示目前的狀況與拜登的目標「有著巨大的差距」；詹金斯說：「這樣的差距是很難以行政命令或單一州政府的政策來彌補。」

根據模擬結果，若法案無法通過，美國在2030年的碳排放量將比拜登屆時的目標多出130億頓。

然而，若要使法案通過需要民主黨在參議院50名成員全數支持；不過參議員曼欽(Joe Manchin，西維吉尼亞州)過去多次表示無法支持法案內容，使得全案表決延宕；而近來曼欽透露，法案中有關氣候變遷的內容並非左右他投票的主因。

倘若拜登堅持執行氣候變遷政策和相關規範，仍可在不經過國會表決的情況下以行政權完成；但如同拜登先前推翻前總統川普的行政命令，未經國會的政策也很可能再被下任總統逆轉。

但專家仍建議，拜登應利用行政權修改目前的車輛排氣限制法規，同時對電廠和其他重工業工廠的溫室氣體排放做更嚴格的管制。

當曼欽上月19日再度宣布反對該法案後，聯邦環保署(EPA)翌日便釋出車輛排氣限制的相關法規，之後內政部(Interior Department)也批准加州兩項大規模的太陽能廠建案，並轉向西部地區的公有地進行太陽能開發。

獨立能源研究企業「榮鼎集團」(Rhodium Group)氣候與能源主任拉森(John Larsen)表示：「未來十年中，美國還是有很多做法可以推動氣候變遷改善，重建美好未來法案固然可以幫助拜登盡快達成目標，但如果沒有它也不代表我們什麼都不能做，只是我們會面臨更多挑戰罷了。」

拜登總統預算案遲遲未能通過，他所承諾2030年前溫室氣體減少半的目標將難成。圖在...
拜登總統預算案遲遲未能通過，他所承諾2030年前溫室氣體減少半的目標將難成。圖在阿拉巴馬州的燃煤火力發電廠。(Getty Images)

拜登 曼欽 氣候變遷

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